S peticijo v Bruslju nad spolne zlorabe otrok

Več kot 540.000 državljanov držav ćlanic Evropske unije je podpisalo peticijo v podporo predlagani zakonodaji za preprečevanje spolnih zlorab otrok in boj proti tem zlorabam ter za okrepitev prizadevanj v podporo žrtvam. Zagovorniki zaščite otrok so peticijo v Evropskem parlamentu predali evropskim institucijam na dogodku, ki sta ga pripravili evropski poslanki Hilde Vautmans in Catharina Rinzema, udeležila pa sta se ga evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson in španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska.