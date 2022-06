S plagiatom do honorarja in habilitacije

V nadaljevanju preberite:

Zgodba, ki je na okrožnem sodišču v Ljubljani pred nedavnim dobila epilog v obliki priznanja in tudi opravičila dr. Boža Grafenauerja mlajšemu kolegu dr. Brezovniku zaradi kršitve avtorskih pravic, ima sicer precej daljšo brado in številne preobrate. Začela se je namreč pred tremi leti z Grafenauerjevo obtožbo, po kateri naj bi mu avtorske pravice kršil dr. Brezovnik. »Vse do danes zoper mene ni sprožil ne kazenskega in tudi ne civilnega postopka pred pristojnim sodiščem, da bi svoje obtožbe dokazal,« pravi Brezovnik, ki je, nasprotno, zbral vse materialne dokaze, s katerimi je utemeljil, da ni kršil avtorskih pravic starejšega kolega, kar je potrdil tudi Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Ljubljana z neodvisnim pravnim mnenjem.

Po plazu očitkov o plagiatorstvu in zaslužkarstvu so mu senatorji Univerze v Mariboru zavrnili habilitacijo v redno profesuro. Brezovnik je »napade« nase pripisal zameram iz preteklosti in poskusu diskreditacije zaradi vodenja projekta pokrajinske zakonodaje.