S podkupnino do potrdila o cepljenju

Ljudje, ki se nočejo cepiti, iščejo raznovrstne poti, da bi se temu izognili in si olajšali življenje. Eden izmed bolj popularnih načinov za to naj bi bilo pridobivanje lažnih potrdil o cepljenju. Do njih menda ni težko priti, če ti na pomoč priskoči kdo v cepilnem centru. Informacij o tem je kar nekaj, stroka pa zatrjuje, da verjetno ni zdravnika, ki bi za nekaj sto evrov podkupnine tvegal izgubo licence.



Vesti o tem, da obstajajo posamezniki v zdravstvu, ki nasprotujejo cepljenju in so pripravljeni somišljenikom – proti plačilu – pomagati pri pridobivanju lažnih potrdil, se naglo širijo po družbenih omrežjih. Zgodbe se začenjajo v smislu, da je prijatelju od nekoga to uspelo urediti, medtem ko podrobnosti o tem, na kakšen način, kje, pri katerem zdravniku ali zdravstvenem kadru, navadno umanjkajo. Razumljivo je, da bo vsak, ki ima od tega korist, molčal o tem, kako je do nje prišel, sploh, če je ravnal nezakonito.