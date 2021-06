S Pogijevim dresom do brezplačne šole

Najljubši Pogačar

Vid Čeplak z mamo Nino in očetom Tončkom. FOTO: Špela Kuralt/Delo



Brezplačna šola

Učenec Osnovne šole Nazarjeje ob koncu šolskega leta, ko se poslavlja od osnovne šole, želel nekaj vrniti svojemu kraju. Skupaj s starši in večjo ekipo pripravljajo licitacijo 75 predmetov, ki so jih podarili slovenski športniki, najdragocenejša je zagotovo rumena majicaz lanske dirke po Franciji. Ves izkupiček bo namenil šoli, ki edina v državi vsem otrokom omogoča brezplačne šole v naravi.Vid Čeplak je z dvema licitacijama že pomagal fantku Krisu, lani jeseni pa soimenjaku s Ptuja, ki mu je z mamo grozilo, da se bosta morala izseliti iz hiše. V obeh primerih je na dražbo dal žogi s podpisom, ki ju je dobil na košarkarskem Dragićevem kampu na Rogli. Prav Dragić ga je navdušil za dobrodelnost: »Nisem kak poseben košarkar, priznam, da sem bolj turist, ampak mi je Goran Dragić vzornik kot človek. Ni veliko takih.«Povod za novo dobrodelno akcijo je bil dres nogometaša, ki ga je prijatelj podaril Vidu, razlaga Vidov oče: »Vid je nato dal idejo, da bi rad nekaj povrnil okolju, v katerem je odraščal. Vsi smo pomagali s svojo socialno mrežo in se je precej nabralo.« Velik del zbiranja je prevzel Vid sam, pove njegova mama: »Dresje pridobil sam. Pisal je Rogličevi partnerki in sta bila samo onadva ves čas v kontaktu. Ko je dres res prišel po pošti, me je skoraj zadela kap. Mislim, da se Vid ne zaveda, kaj je pravzaprav dosegel. En osnovnošolec. Res sva ponosna nanj.«Nabralo se je 75 različnih predmetov slovenskih športnikov. Od dresa nogometne reprezentance z vsemi podpisi, dresov celjskega in velenjskega rokometnega kluba s podpisi, do dresov slovenskih smučarjev, razlaga Vidov oče: »Najprej smo prosili športnike iz lokalnega okolja, in smučarkoje akcija tako presenetila, da je po vsej slovenski alpski reprezentanci izprosila športne rekvizite. Tudi pri fantih. Sama je darovala smuči, čelado in palice.«Vidov najljubši predmet, ki bo na dražbi, je Pogačarjeva rumena majica z njegovim podpisom. Izklicna cena je 3000 evrov. Izklicne cene so sicer od deset evrov naprej. Spletna dražba se bo začela 16. junija ob 20. uri in bo trajala do 23. junija do polnoči. Nazarski župan, ki vodi organizacijski odbor akcije, je dejal, da je Vid junak: »Zaradi mladosti in zavedanja, kaj je doživel z brezplačno šolo tu v Nazarjah. S to akcijo bodo tudi drugi otroci imeli to možnost.«Brezplačna šola je projekt, ki si ga je leta 2008 zamislil nekdanji ravnatelj, je pojasnila ravnateljica: »To je bil čas gospodarske krize, starši naših učencev so ostali brez služb in učenci se ne bi mogli udeleževati šol v naravi in ekskurzij. Tako je nastal projekt Za smeh v otroških očeh.« Vsako leto pripravijo dobrodelni koncert, zbirajo star papir, podjetjem prodajajo voščilnice, ki jih izdelujejo učenci, prodajajo likovne izdelke učencev, iščejo donacije in podjetja so jim naklonjena. »Pri nas nihče od staršev za nobenega od otrok ne plača nobenega stroška šol v naravi. Gredo vsi otroci, ne glede na socialnoekonomski položaj družine. Šola plača vse – od prevozov, bivanja do smučarskih vozovnic,« razlaga Lešnikova.Pravi, da za zdaj ne pozna nobene druge šole, ki bi to omogočala svojim učencem. Priznava pa, da je morda lažje to organizirati na manjših šolah, v Nazarjah je bilo letos 244 učencev: »Na leto za brezplačno šolo porabimo od 25.000 do 30.000 evrov. Šole, ki imajo dvakrat ali trikrat večje število otrok, bi imele teh stroškov več.« Zdaj sta odpadla že dva dobrodelna koncerta, zato je Vidova akcija nedvomno dobrodošla. Vid si želi, da bi vse, kar je v šoli v naravi dobil sam, imeli možnost doživeti tudi drugi otroci, prepričan, da je v njihovi šoli ta izkušnja najboljša: »To je prednost majhne šole. Z učitelji smo prijatelji.«