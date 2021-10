S slovenskim znanjem do novega genskega zdravila za raka

Onkološki inštitut Ljubljana je postal prvi nosilec dovoljenja za izvajanje klinične študije novega genskega zdravila za zdravljenje raka v Sloveniji. Zdravilo, postopek priprave in celotno proizvodno okolje so plod slovenskega znanja in izkušenj strokovnjakov, ki so več kot tri leta sodelovali v projektu SmartGene.si.

Kot so danes sporočili iz Onkološkega inštituta Ljubljana, je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) izdala odločbo, s katero je konzorciju SmartGene.si odobrila klinično preizkušanje zdravljenja kožnih tumorjev glave in vratu z gensko terapijo, onkološki inštitut pa je tako postal prvi nosilec dovoljenja za izvajanje klinične študije tega novega genskega zdravila v Sloveniji.

Vodja oddelka za eksperimentalno onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana Gregor Serša pojasnjuje, da je vzpostavljena platforma za pripravo genskih terapij in da se začenja klinična študija faze I, v katero bodo vključili že prvega bolnika.

»Bolnike bomo zdravili z gensko terapijo, tako da jim bomo najprej vbrizgali genski zapis za interleukin-12, ki ga bomo vnesli v celice tumorja z elektroprenosom. Celice bodo same proizvajale interleukin-12, ki ima sposobnost spodbujanja imunskega sistema in s tem deluje tudi protitumorsko,« je razložil.

Začetek kliničnih študij je prvi korak k uporabi terapije in partnerji projekta so že v fazi pridobivanja sredstev za nadaljnja klinična testiranja, so še sporočili z onkološkega inštituta. Vzpostavljena platforma za proizvodnjo genskega zdravila je okolje, ki omogoča razvoj novih genskih zdravil ali cepiv na osnovi DNK- ali RNK-tehnologij ter omogoča izvedbo razvoja procesa, proizvodnje, predkliničnega testiranja ter tudi izvedbo kliničnih študij za domači ali svetovni trg.

Javno sofinanciranje na področju medicine in biotehnologije

Projekt SmartGene.si se je zaključil letos septembra, poleg Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je prijavitelj projekta, pa so sodelovali še center odličnosti Cobik, družbi Iskra PIO in Jafral ter Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Soizvajalca projekta sta tudi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Projekt je bil delno financiran iz sredstev države in Evropskega sklada za regionalni razvoj. »Ocenjujemo, da gre verjetno za najuspešnejši javno sofinanciran projekt na področju medicine in biotehnologije v Sloveniji, saj smo inovativno terapijo dejansko pripeljali do ljudi, tako da smo razvili tehnologije in okolje, ki omogočajo proizvodnjo zdravila in tudi izvedbo terapije,« pojasnjuje direktor Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Cobik) Matjaž Peterka.

Kot so še navedli v inštitutu, predstavlja gensko zdravilo za zdravljenje raka, razvito in proizvedeno izključno na podlagi domačega znanja, velik dosežek na razvojnem ter tudi na znanstvenem področju, zato bo 23. novembra v soorganizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter konzorcija SmartGene.si potekal tudi simpozij o razvoju in izzivih genske terapije v Sloveniji.