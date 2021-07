Sandi Češko aktivneje na politični parket

V nadaljevanju preberite:

»Uspešen sem na svoji globalni podjetniški poti, to pa me kvalificira za zelo kompleksno opravilo, kot je vodenje vlade,« pravi Sandi Češko, drugi najbogatejši Slovenec in dolgoletni podpornik SD. Zdaj je v krogu kompetentnih posameznikov, ki ga stranka sestavlja okoli predsednice Tanje Fajon. Bo Češko skupni mandatar leve sredine?