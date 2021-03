Šarčeva LMŠ postaja prava stranka

V nadaljevanju članka preberite:



Vsebinsko skromno razdelan načrt delovanja so v LMŠ sprejeli le dva meseca pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami. Po padcu vlade Marjana Šarca je stranka junija lani najprej prenovila strokovni svet, 17 programskih odborov pa je pripravilo izhodišča za okrepitev programske platforme, ki jo je pogledala redakcijska skupina. Program stranke bo predvidoma potrjen junija – ali se bo to zgodilo, je odvisno od političnih in epidemioloških razmer.



»Program, ki nastaja v sodelovanju s številnimi strokovnjaki, je v zaključni fazi in je v vseh pogledih usmerjen v okrevanje in napredek Slovenije. Predvidoma bo potrjen na posebnem programskem dogodku stranke,« napovedujejo v LMŠ.