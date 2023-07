Šarec: Slovenska vojska bo pomagala, dokler bo treba

»Po enem letu, ko smo tu imeli največji požar v zgodovini Slovenije, se danes soočamo z ujmami. Te trajajo že ves teden širom po Sloveniji,« je po ogledu posledic današnjega neurja na Čepovanu na Goriškem dejal minister za obrambo Marjan Šarec. Omenil je, da bodo podaljšali akcijo Slovenske vojske zaradi včerajšnjega razdejanja v Črni na Koroškem, prizadet pa je tudi štajerski konec okoli Šentjurja in Vojnika.

Po njegovih besedah je bilo danes zjutraj kratko, a uničujoče neurje v vasi Čepovan, kjer so skorajda vse strehe odkrite, ljudje pa so brez elektrike. »Najpomembnejše je, da se pokrijejo strehe in vzpostavi oskrba z električno energijo. Prihaja tudi pomoč iz drugih gasilskih enot, avtolestve in pripadniki vojske. Slovenska vojska bo tukaj, dokler bo treba,« je poudaril minister.

Obljubil je, da bodo poskrbeli za učinkovito ukrepanje. Šarec je še poudaril, da bo vse stroške prvih intervencij, ki jih izvajajo občine, krila država, kakor to omogoča lanska sprememba zakonodaje. Zdaj pa se, kot je dodal, pripravljajo nadaljnje zakonodajne spremembe, ki bodo občinam pri odpravi posledic naravnih nesreč omogočale pridobitev dvajset odstotkov sredstev vnaprej.

Novogoriški župan Samo Turel je dejal, da so v skladu s tem že aktivirali proračunsko rezervo in bodo na ta način s pravočasnim ukrepanjem preprečili še večjo škodo. »Upam, da nam bo v tej čudoviti čepovanski dolini uspelo omiliti razmere vsaj v toliko, da bomo prebivalcem omogočili osnovno bivanje,« je povedal. Kot je še omenil, čakajo na novice iz Lokovca, kjer trenutno odstranjujejo drevje iz ceste.

Turel je še omenil, da je po podatkih gasilcev v Čepovanu poškodovanih 25 objektov, od tega 15 huje, a za zdaj ne kaže, da bi bila potrebna evakuacija. »Ena izmed možnosti bi bila tudi hiša Čepovanka, ki je v lasti občine, da bi koga namestili tja, če bi bilo to potrebno,« je pojasnil.