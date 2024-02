SDS določa listo za Bruselj

Predvidoma danes naj bi izvršilni odbor SDS razpravljal in morda tudi določil listo za evropske volitve, za katero je bilo tokrat veliko prerivanja. Z njo naj bi merili na zmago.

Do zdaj so iz stranke prihajali signali, da bosta na vrhu liste oba nekdanja evropska poslanca Romana Tomc in Milan Zver, zato je neuradni seznam, ki se je včeraj razširil po kuloarjih in na katerem med navedenimi ni bilo Zvera, presenetljiv. A prvak SDS Janez Janša se je odzval, da gre za lažno novico. Enako je storil, ko se je pisalo, da Zver sploh ne bo kandidiral.

V SDS so postopek evidentiranja kandidatov začeli že septembra. Kandidatov, ki so na koncu podali tudi soglasje za uvrstitev na listo devetih kandidatov, naj bi bilo malo manj kot dvajset – poleg Milana Zvera in Romane Tomc tudi več poslancev in poslank, in sicer Franc Breznik, Branko Grims, Anja Bah Žibert, Alenka Jeraj in celo vodja poslanske skupine Jelka Godec.

Še posebej Grims je zelo kmalu napovedal svojo kandidaturo, s katero naj bi lovil radikalnejše glasove, in na svojo spletno stran zapisal »Branko Grims v Evropi«.

Kot možna kandidata pa se je omenjalo tudi nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja ter podpredsednika SDS in predsednika ljubljanskega odbora Aleša Hojsa, a o njem se pojavljajo tudi pomisleki, da ga stranka potrebuje doma, tako zaradi njegovih močnih javnih nastopov kot zaradi vodenja ljubljanskega odbora.

Običajno je SDS na svoji listi zagotovila mesto za mlajšega kandidata – to naj bi bila letos mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine Zala Tomašič, ki je sicer hči direktorja Nove24TV Borisa Tomašiča – in zamejskega Slovenca.

Na vprašanje, kdo bo nosilec liste na evropskih volitvah, pa večina sogovornikov jasno izraža pričakovanje, da bo to Tomčeva, ki je bila v tem mandatu precej aktivnejša kot Zver. Ta je bil zaradi tega tudi v stranki deležen veliko kritik.

Končno listo kandidatov za evropske liste potrjuje še svet stranke.