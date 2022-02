SDS počne, kar je bilo zanjo leta 2018 neetično

V nadaljevanju preberite:

Ne dogaja se prvič, da vlada na oblasti želi pred volitvami na veleposlaniška mesta spraviti svoje zveste ali lojalne kadre. Letos bo potekel mandat šestnajstim vodjem diplomatskih predstavništev. Paket sedmih novih veleposlanikov, govor je o kariernih veleposlanikih, med katerimi je velik del vrha zunanjega ministrstva, ki ga vodi SDS, je že šel skozi parlamentarno sito.

Da vlada, ki končuje svoj mandat, imenuje in potrjuje veleposlanike, je neprimerno in neetično, tako so leta 2018 menili tudi v SDS. Vlada Mira Cerarja takrat SDS ni prisluhnila in je imenovala deseterico veleposlanikov. »To bi bila zaželena poteza, žal pa Borut Pahor ni Danilo Türk, ki je pred prevzemom vloge predsednika države iz lastnih izkušenj poznal svetovno prakso kadrovske politike v času novih volitev in izteka mandata vlade,« na vprašanje, ali bi moral predsednik republike ustaviti veleposlaniška imenovanja, odgovarja nekdanji diplomat Peter Toš.