V SD pozvali pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan k odstopu

Socialni demokrati so bili pred večerno sejo predsedstva v neformalnih pogovorih jasni in bolj kot ne odločeni, da bodo sledili poslanski skupini in zaradi vse prej kot optimalnega nakupa 7,7-milijonske »degradirane« sodne stavbe na Litijski odrekli podporo svoji ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan. To se je tudi zgodilo, a sama kljub temu očitno ne namerava odstopiti. Srečanja se je udeležila za dobro uro, nato pa so razpravo nekaj pred 21. uro dokončali brez nje.

Kot je po koncu pojasnila Tanja Fajon, predsednica SD, so jo s soglasno sprejetim sklepom pozvali k odstopu zaradi njene objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski. »Organi dela naj opravijo svoje delo, naj ga opravijo nemoteno,« je še dejala in dodala, da je še veliko nepojasnjenih zadev.

Predsednica SD je o tem, kaj naj pričakuje, predhodno obvestila tudi predsednika vlade Roberta Goloba, ki je moral na zahtevo poslanca SDS Dejana Kaloha v državnem zboru odgovarjati glede očitkov in obstanka pravosodne ministrice. Jasne podpore ji tako tudi ni dal, s svojimi pojasnili pa je pustil odprta vrata za vse scenarije: po eni strani je izpostavil, da se noben minister v takšnih primerih ne more izogniti objektivni odgovornosti, po drugi pa, da se veseli razprav ob njeni interpelaciji – ta bi lahko bila na vrsti najprej čez dober mesec –, saj se bo po njegovem pokazalo, da naj bi pri poslu sodelovali tudi člani SDS.

Da si želi razčistiti vse okoliščine, pa je doslej vztrajala pravosodna ministrica, ki je svoje izjave glede nakupa stavbe le s cenitvijo prodajalca Sebastjana Vežnaverja večkrat spreminjala.

Pričakovati je, da se bo Golob do odločitve Socialnih demokratov opredelil jutri, a težko je verjeti, da bi popolnoma prezrl odločitev ministričine stranke – to bi namreč v koalicijo vneslo dodaten nemir in negotovost. Kako se bo določil, je vprašanje zanj, je dejala Tanja Fajon. A v SD pričakujejo, da bo njihovo odločitev spoštoval. To bi lahko pomenilo, da bi jo lahko tudi on pozval k odstopu ali pa celo predlagal njeno razrešitev, ki bi bila lahko v državnem zboru obravnavana pred interpelacijo.