Vložena prva napovedana interpelacija, usoda ministric še nejasna

SDS se je odločila za vložitev dveh interpelacij o delu ministric vlade Roberta Goloba – zoper ministrico za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh jo je vložila danes, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa jo lahko še pričakuje. Kakšna bo njuna usoda, pa bo morda bolj jasno prihodnji teden.

Koalicija na današnji koordinaciji predstavnikov koalicijskih strank pred sejo vlade ni govorila o napovedanih interpelacijah proti ministricama. Počakali bodo namreč na vrnitev Roberta Goloba, z dopusta se bo v službo vrnil jutri ter tudi na pogreb preminulega očeta pravosodne ministrice.

Med očitki Emiliji Stojmenovi Duh v SDS navajajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela, sum oškodovanja davkoplačevalcev zaradi negospodarnega nakupa 13.000 računalnikov in zavajanje javnosti glede omenjenega nakupa računalnikov.

Je pa očitno, da je njuno nespretno vodenje resorjev, povzročilo slabo voljo v koaliciji. Na eni strani se namreč iskri na relaciji Gibanje Svoboda in SD zaradi namigovanj, o katerih je pisal provladni portal Necenzurirano, da je del milijonov od prodaje sporne stavbe na Litijski v Ljubljani končal na računih oseb, povezanih s SD. Na drugi strani pa je nezadovoljstvo v Levici. Prek ministrstva za delo Luke Mesca bi namreč želela ministrica za digitalizacijo rešiti svojo stisko z razdeljevanjem 13 tisoč kupljenih računalnikov, ki so že nekaj časa spravljeni v skladišču.

»Moje stališče je, da morajo biti računalniki čim prej razdeljeni. Naloga ministrice pa je, da do interpelacije pokaže, da bo to izpeljala,« je povedal Mesec. Na vprašanje, kako vidi očitke oziroma prelaganje odgovornosti za razdelitev računalnikov na ministrstvo za delo, je odvrnil, da se s tem nikakor ne more strinjati. »Zakon je pripravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo, za njegovo izvajanje je odgovorno samo, prav tako za pripravo načrta o digitalni vključenosti, s katerim se pove, katere so ciljne skupine v družbi, ki so digitalno izključene in potrebujejo računalniško opremo,« je bil odločen.

Stojmenova Duh je sicer te dni pojasnjevala, da so se z ministrstvom za delo dogovorili o pripravi spremembe zakona o digitalni vključenosti, s katerimi bo kupljene računalnike dobila ožja skupina upravičencev, in sicer tisti, ki jih najbolj potrebujejo.