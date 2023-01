Še dolga pot to razbremenitve ustavnih sodnikov

V nadaljevanju preberite:

Za dokončno odločitev glede policijske uporabe lovilcev IMSI - naprave, s katero je mogoče slediti in locirati posameznega uporabnika mobilne telefonije, dobiti njegovo številko, v zmogljivejših tipih lovilca IMSI pa mu je mogoče tudi prisluškovati - so na ustavnem sodišču potrebovali tri leta. Kaj pripravljajo na pravosodnem ministrstvu za to, da bi bilo mogoče odločiti v krajšem času?