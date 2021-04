Šentrupertski župan Kostelec naj bi odstopil

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec, ki je bil izvoljen kot kandidat SDS in občino vodi prvi mandat, naj bi po neuradnih informacijah ob zaključku sredine seje občinskega sveta podal odstopno izjavo. Tega za STA danes ni želel potrditi niti zanikati. Kot je dejal, bo na to vprašanje odgovoril po praznikih.



Po neuradnih informacijah STA naj bi Kostelec odstop napovedal ob razpravi in nestrinjanju z nekaterimi občinskimi svetniki, podobnega nestrinjanja pa naj bi bilo v Občini Šentrupert, ki je v kočljivem finančnem položaju, med njegovim mandatom še več.



Informacije o županovem odstopu na šentrupertski občinski upravi, kjer so telefoni kljub uradnim uram zvonili v prazno, ni bilo možno preveriti.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: