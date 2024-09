Severovzhod države prehaja močnejša nevihtna celica

V severozahodni Sloveniji se je zvečer obnovila močnejša nevihtna celica, ki se pomika proti severovzhodu, je sporočila Agencija RS za okolje (Arso).

Reke v severni polovici Slovenije imajo še vedno velike pretoke, razliva se Soča v zgornjem toku in Sava Bohinjka v Bodeščah. Pritoki Soče, ki so se dopoldan razlivali, upadajo, Soča v Kršovcu pa je znova nekoliko narasla. Tudi gladina Bohinjskega jezera še vedno narašča. Pretoki ostalih rek se zmanjšujejo, še navaja Arso.

Na območju občine Bovec je voda tekom dneva zalila vsaj štiri kleti. V kraju Prilesje v občini Kanal ob Soči pa je Soča poplavila krajevno cesto, ki so jo gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kanal zapri in postavili ustrezno prometno signalizacijo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Ponoči in v soboto dopoldne bo večina rek po državi upadala, zmerno pa bosta naraščali Mura in Drava. Popoldne in zvečer bodo ponovno narasle reke v večjem delu države. Ob močnejših krajevnih nalivih lahko zlasti v zahodni in jugozahodni Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki, navaja Arso.

Danes bo ob večerni plimi gladina morja dodatno povišana, še opozarjajo.

V soboto bo sprva na zahodu in jugu še nekaj jasnine, čez dan se bo pooblačilo. Sredi dneva se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 23 stopinj. Popoldne se bo občutno ohladilo, poroča Arso.