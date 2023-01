Seznanitev z odstopom, že ta teden vsa zaslišanja

Poslanci se bodo danes predvidoma ob 13. uri na izredni seji seznanili z odstopnima izjavama dveh ministrov in prenehanjem mandatov štirih ministrov. Gre za formalnost, ki je potrebna za 20-člansko vlado, za katero so se Gibanje Svoboda, SD in Levica dogovorili že na koalicijskih pogajanjih, a jo je začasno, tudi z zahtevo za naknadni zakonodajni referendum, ustavila SDS.

Za tem naj bi že danes predsednik vlade Robert Golob v državni zbor poslal listo devetih kandidatov za ministre, ki bodo zasedli nova ali spremenjena ministrstva. Presenečenj menda ni pričakovati. Pristojnim parlamentarnim odborom se bodo kandidati – če bo lista res vložena že danes – predstavljali v četrtek in petek. Menjave terminov so še možne, a najprej naj bi se predstavila kandidatka za ministrico za infrastrukturo Alenka Bratušek in kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Nato kandidat za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Sledila bo še kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

V petek naj bi bil pred poslanci zaslišan kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac, nato pa še kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, kandidat za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter kandidat za ministra za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Prihodnji teden bo državni zbor o njih še glasoval, nato pa bodo morali oni in vsa koalicija zavihati rokave, saj bo sledilo še kar nekaj sprememb, med drugim sprejetje zakona o državni upravi in rebalans proračuna, da bo vseh dvajset ministrstev polno operativnih.

V prejšnjih dneh so v Gibanju Svoboda navajali, da si bo Golob o nasledniku Tatjane Bobnar, nekdanje ministrice za notranje zadeve, vzel čas za razmislek. Tako še ni jasno, kdaj naj bi ga predlagal. Resor za zdaj, skupno največ tri mesece, tako vodi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.