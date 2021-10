Sindikat policistov: Opozorila pred odpovedjo prešla vse normalne meje

Izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, ki so se v policiji dogajala v zadnjem letu, so prešla vse normalne meje, zato je treba onemogočiti zlorabo tega instituta, je ob začetku zbiranja overjenih podpisov, potrebnih za vložitev predloga novele zakona o delovnih razmerjih v DZ, povedal Adil Huselja iz Sindikata policistov Slovenije.

Huselja je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril, da so se za aktivnosti za spremembo zakona, s katerimi bi omejili možnost izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, odločili zaradi pritiska generalnega direktorja policije ob varovanju državne proslave 25. junija.

»Takrat je bilo najprej delo policistov ocenjeno kot strokovno, zakonito, učinkovito in dobro, po nekaj dneh se je mnenje obrnilo in kljub ugotovitvam strokovnega nadzora /.../, da je bilo vse zakonito, učinkovito in strokovno, so trije vodstveni uslužbenci Policijske uprave Ljubljana prejeli opozorilo pred odpovedjo,« je navedel in dodal, da v sindikatu to doživljajo kot velik pritisk na vodstveni kader in slehernega policista, saj da je lahko vsakdo, četudi delo opravi zakonito in strokovno, deležen enakega ukrepa, ob drugi »kršitvi« pa ostane brez dela.

Huselja: Opozorila so anomalija, ki ustvarja veliko stisk in pritiskov

Možnost izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja je, tako Huselja, anomalija, ki je prisotna že predolgo ter ustvarja veliko stisk in pritiskov med zaposlenimi, »ne zgolj v policiji, temveč tudi drugod«. Te stiske se po njegovih besedah prenašajo iz delovnega okolja tudi v družinsko okolje, posebej velike pa so takrat, ko so opozorila pred odpovedjo izrečena »brez pravne podlage, brez prave kršitve«, »kajti posameznik se ne more pritožiti, ne more podati zagovora in v nekaterih primerih se opozorilo izreče celo brez predhodnega razgovora z osebo, ki to opozorilo izreče«.

FOTO: Jure Eržen/Delo

»Želimo enostavno, da se preneha s tem ukrepom,« je poudaril sindikalist. Njihova novela bi sicer veljala za vse zaposlene, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

Mojci Lukan z Inštituta 8. marec se zdi pomembno prav to, da se predlagane spremembe zakona o delovnih razmerjih nanašajo na vse delavce v Sloveniji. Napovedala je še, da bodo na institutu, ki pomaga pri zbiranju podpisov, izvajali tudi monitoring. »Beležili bomo vsako omejevanje oddaj podpisa in na koncu objavili jasno poročilo, kje vse je bilo to onemogočeno,« je pojasnila.

Prav tako predlagane spremembe podpirajo v Sindikatu Mladi plus in v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je povedala Tea Jarc, predsednica tega sindikata, ki sodi pod ZSSS. Strinjala se je, da bi prinesle dodatno varstvo delavcev »pred samovoljnim vznikom delodajalcev, da ustrahujejo svoje zaposlene«.

Danes se je začel 60-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu novele zakona o delovnih razmerjih, kot jo predlaga Sindikat policistov Slovenije. Zadnji dan za zbiranje 5000 podpisov, ki so potrebni za vložitev predloga novele v DZ in začetek zakonodajnega postopka, je 11. december.