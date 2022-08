Sindikat zahteva razrešitev Uroša Urbanije

Urbanija naj bi namreč »brez utemeljenih razlogov in protipravno, zastraševal ter grozil novinarju in voditelju Dnevnika Saši Krajncu in dnevni urednici Dnevnika Vesni Pfeiffer z disciplinskim postopkom in ju neupravičeno diskreditiral tudi z možnostjo prerazporejanja na druge delovne zadolžitve,« so zapisali. Po pregledu dogodkov, dokumentov in pričevanj novinarjev zahtevajo, da generalni direktor RTV nemudoma prepreči zlorabe položaja in pooblastil direktorja TV Slovenije.

V novinarskih sindikatih so prepričani, da sta novinar in urednica ravnala pravilno in sledila profesionalnim ter programskim standardom.

Direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija je namreč zahteval premestitev Krajnca in Pfeifferjeve po tem, ko je Krajnc pred objavo odziva TV Slovenija na uvodnik v tedniku Mladina dejal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik. S tematiko prispevka Gašperja Petovarja je bila urednica Pfeifferjeva namreč seznanjena šele ob 18:03, zato pri prispevku ni mogla opraviti svojega uredniškega dela.

Sporni prispevek je bil odgovor na uvodnik tednika Mladina izpod peresa urednika Grege Repovža z naslovom Kriminal na RTV Slovenija. Zaradi uvodnika je Urbanija že odpovedal vse poslovno sodelovanje s tednikom in napovedal možnost vložitve pravnih sredstev proti Mladini.