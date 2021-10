Poklukar: Epidemija terja nove ukrepe, obeta se zapiranje

V Sloveniji ne pojenja širjenje okužb s koronavirusom. V torek so zabeležili 38-odstotni delež pozitivnih primerov. Pri NIJZ ocenjujejo, da je trenutno v Sloveniji 22.188 aktivnih primerov okužbe. Hospitaliziranih je 526 ljudi, od tega na intenzivni negi 133 ljudi. Včeraj je umrlo devet ljudi s covidom. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je danes opozoril, da bodo primorani znova zapirati državo, če se pogoj PCT ne bo spoštoval v večji meri, kot se je doslej.

Minister za zdravje Janez Poklukar in vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar na novinarski konferenci predstavljata podrobnosti soočanja s koronavirusnimi okužbami.

Poklukar je poudaril, da so razmere slabe, od danes zjutraj so v bolnišnicah zasedene vse kapacitete navadnih postelj, a bodo danes izvedli povečanje kapacitet. V zadnjem dnevu so potrdili kar 3166 novih primerov okužb s koronavirusom. Opravili so 8308 testiranj s testi PCR, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 38,1 odstotka testiranih.

Novi ukrepi

V petek bodo bolnišnice omejile izvajanje vseh nenujnih programov in povečale kapacitete postelj. »Gremo v najslabše stanje epidemije doslej, zaradi nizke precepljenosti se nam lahko zgodi scenarij iz Bergama.« Grozi zlom zdravstvenega sistema, ko bodo bolnišnice lahko obravnavale le še najnujnejše primere.

Z vsaj enim odmerkom je cepljenih le 66 odstotkov prebivalcev starejših od osemnajst let. »To je zelo nezavidljivo in napoved je lahko le zaskrbljujoče,« je poudaril minister. Meni tudi, da preverjanje pogojev PCT ne deluje, opažajo pa tudi večje število ponarejenih potrdil. Tudi nošenje mask ni več dosledno, je dejal.

Epidemija terja nove ukrepe, zato uvajajo redno presejalno testiranje v vseh bolnišnicah, samoterstiranje bo treba izvajati na 48 ur, uporaba zaščitnih mask bo obvezna v vseh dejavnostih kjer prihaja do medosebnega stika, v šolstvu in v zdravstvu, ne glede na izpolnjevanje pogoja PCT.

Minister je opozoril, da se, zaradi nepospoštovanja pogojev PCT, obeta novo zapiranje družbe, čeprav si ga nihče ne želi.