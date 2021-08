Širše vodstvo upokojencev Janeza Sušnika ne da

»Ne bom odstopil,« je na tiskovni konferenci po seji upravnega odbora Zveze društev upokojencev (Zdus) dejal njen predsednik Janez Sušnik in pojasnil svoje videnje. Odstop so zahtevali v javnem pismu nekateri pomembnejši člani na čelu s prvopodpisano Matejo Kožuh Novak, nekdanjo predsednico Zdus. Predsedniku so očitali avtoritarnost in samovoljo. Upravni odbor, v katerem so zastopniki vseh 13 pokrajinskih zvez, je Sušniku ponovno izrekel podporo za njegovo delo.

Sušnik: Na volitvah za potrebe upokojencev

Po oceni Sušnika so se s podpisniki pisma nekoliko razšli zaradi odnosa do socialne politike, posebno, ko je levica predlagala, da naj tisti s 15 let delovne dobe dobijo 442 evrov pokojnine, tisti, ki so 40 let delali, pa le malo več.



»Odločno sem bil proti. Pokojnine so ekonomska kategorija, socialna vprašanja pa se morajo reševati zunaj pokojninske blagajne. To našo pripombo so v državnem zboru sprejeli. Sem tudi proti dvojnemu statusu upokojencev, pripombe imam glede uporabe sredstev za digitalizacijo,« je našteval Sušnik. V njegovem času so se pokojnine za 40 let delovne dobe povišale na najmanj 620 evrov, kar ocenjuje kot uspeh. Člani Zdus so različnih političnih nazorov – levi, desni in sredinski – zato je takšno organizacijo težko voditi in moraš biti zelo spreten, je dejal. Toda: »Če ne bi politika stegovala svojih krempljev, sedanjih težav ne bi bilo,« je dejal. In volitve? »Upokojenci vedno vlečemo za tiste, ki so nam potrebni,« je napovedal predsednik Zdus.

Miklavčič: Korektno in kakovostno vodenje

»Pismo me je prizadelo, ker so se oglasili tisti, ki so v svojem času delali po domače. Takrat sem odstopil, ker se ne strinjam, da se dela mimo zakona, po domače,« je dejal novinarjem Mirko Miklavčič, član upravnega odbora in predsednik pokrajinske zveze društev upokojencev Južne Primorske. Po njegovih besedah deluje Zdus pod vodstvom Janeza Sušnika korektno in kakovostno.



»S prihodom Sušnika iz gospodarstva na čelo Zdus je dosegla največja nevladna organizacija na Slovenskem red in disciplino, ki ju potrebuje,« je ocenil. Pozval je podpisnike pisma, naj povedo, če želijo voditi Zdus. »Če ne želijo, naj nas pustijo pri miru,« je dejal Miklavčič.

Pečnikova: Ni res, da smo zlzani z vlado

Tudi podpredsednica Zdus Vera Pečnik se čuti prizadeto zaradi javnega pisma proti Sušniku. »Imamo ogromno dela. Ni res, da smo zlizani z vlado. Realno ukrepamo in dajemo pripombe na vse predloge zakonov in gradiva, ki jih sprejme vlada,« je dejala Pečnikova, ki je tudi članica upravnega odbora. Pripombe k sedmim predlogom zakonov, nekatere zelo kritične, ki jih je upravni odbor obravnaval danes na svoji seji, so izročili tudi novinarjem.



Pečnikova je naštela, o čem vse se poskuša vodstvo Zdus dogovoriti z vlado: višje pokojnine, višji odmerni odstotek za pokojnino, da bi pogrebnine ponovno postale pravica vseh. »Sklepala bi pogodbe tudi s hudičem, da bi bilo upokojencem bolje,« je dejala.

