Skoraj milijarda evrov kriznih dodatkov

Štirinajstega septembra se je iztekel rok, do katerega so proračunski porabniki na ministrstvo za finance lahko vložili zahtevke za izplačilo kriznih dodatkov ob razglašeni epidemiji za javni sektor. Po podatkih, ki so nam jih posredovali, so za obdobje od marca 2020 do junija 2021 prejeli za 979 milijonov evrov bruto bruto zahtevkov, v to pa niso všteti dodatki, ki jih je predvidel zadnji interventni zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu. Pogajanja za spremembo kriznih dodatkov iz odstotkov v nominalno vrednost, kot si je zamislila vlada, se s sindikati še niso začela, na ministrstvu za javno upravo pa naj bi čez najpozneje dva tedna pripravili sumarno analizo vseh dodatkov za covid-19 javnim uslužbencem.