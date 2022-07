Skoraj nič več ni ostalo, kar bi še lahko porušili

Spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem, s katero oživljamo spomin na umrle ruske ujetnike v prvi svetovni vojni, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul plaz, bo letos po besedah ruskega veleposlanika v Sloveniji Timurja Ejvazova bolj skromna in manj številna.

Slovesnosti se bo udeležil. »Menim, da je treba tradicijo takšnih srečanj nujno podpirati. Dokler je ta tradicija živa, bo živelo tudi upanje, da bodo lahko odnosi med našima državama kdaj spet normalni,« je ­Ejvazov povedal za Delo.

Letos mineva trideset let, odkar sta Slovenija in Rusija vzpostavili diplomatske odnose. Ti so se približali točki zamrznitve, so konec junija izjavili na vašem zunanjem ministrstvu. Kako ocenjujete odnose? So se po menjavi oblasti v Sloveniji spremenili?

Prejšnja slovenska vlada se je z velikim entuziazmom ukvarjala z rušenjem rusko-slovenskih odnosov. Zaprli so naš kulturni center v Ljubljani, do minimuma zmanjšali število uslužbencev na našem veleposlaništvu in prekinili številne dvostranske sporazume. Zavedamo se, da je Slovenija članica Nata in Evropske unije ter mora voditi takšno politiko, zato ne pričakujemo, da bodo s prihodom nove vlade nastopile silne spremembe. Vendar upamo, da ne bo nadaljnjega slabšanja odnosov. Konec koncev ni skoraj nič več ostalo, kar bi še lahko porušili. Upam, da se bomo nekoč dvignili s tega dna in počasi ponovno zgradili naše odnose.

Politični in diplomatski odnosi so na minimumu. Kaj je z gospodarskimi odnosi med Rusijo in Slovenijo, so se ti ohranili?

Ti stiki so se ohranili in se nadaljujejo. Upam, da bo tako tudi v prihodnosti. Vsekakor Rusija ne načrtuje, da bi jih enostransko prekinila. Na Zahodu so številnim ruskim poslovnežem zaplenili premoženje, zato se nekateri sprašujejo, ali ne bi bilo prav, da bi to tudi v Rusiji naredili zahodnim podjetjem. Kratek odgovor je: Rusija česa takšnega ne namerava početi. Zavzemamo se za odprto ekonomijo. Z odhodom nekaterih družb z ruskega trga se odpirajo nove možnosti. Za vse, ki hočejo poslovati v Rusiji ali z Rusijo, so naša vrata odprta.

Pričakujete, da bodo prihodnje leto na slovesnost pod Vršičem spet prišli visoki gostje iz Moskve? Ali so se časi dobrih odnosov med vašo državo in Slovenijo za vekomaj končali?

Po eni strani ne vem, kaj bo čez eno leto, po drugi strani pa sem prepričan, da sedanje stanje ne bo ostalo večno. Zakaj? Ker mislim, da je v nasprotju z globino skupnih interesov naših narodov, ki sta bila vedno v prijateljskih odnosih. Omenili ste, da je bila 25. maja trideseta obletnica vzpostavitve diplomatskih odnosov med našima državama. Takrat so na našem zunanjem ministrstvu napisali posebno izjavo, v kateri so izrazili upanje, da bodo nekoč odnosi med našima državama spet umirjeni, kakor so vedno bili.