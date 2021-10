Sladke besede za manj sladkorja v pijačah

V nadaljevanju preberite:

Člani Združenja industrije pijač, ki deluje pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, so pred kratkim podpisali zavezo odgovornosti, s katero so se zaobljubili, da bodo do konca leta 2025 znižali vsebnost sladkorja v brezalkoholnih pijačah za 5 odstotkov. Če je bilo lani v 100 mililitrih pijače povprečno 6,46 grama sladkorja, ga bo konec leta 2025 »le še« 6,14 grama. To je že druga ­takšna zaveza proizvajalcev pijač, prvo so podpisali leta 2015. Preverili­ smo, ali je obljuba dovolj ambiciozna in ali so prostovoljne zaveze živilske industrije, da bo proizvajala za zdravje ugodnejša živila, učinkovite.



Podpisniki zaveze, devet proizvajalcev brezalkoholnih pijač (Atlantic Droga Kolinska, Coca-Cola HBC Slovenija, Costella, Dana, Fructal, Nektar Natura, Pivovarna Laško Union, Radenska in Vital Mestinje), imajo v Sloveniji več kot 50-odstotni količinski tržni delež.