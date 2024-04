Slovenija 20 let v EU: Ponosni na prispevek in razvoj v evropski družini

Prvega maja bosta minili dve desetletji, odkar je Slovenija postala članica Evropske unije. Kot piše odgovorni urednik Dela Bojan Budja, ni družine brez prepira, evropska ni izjema. A še vedno prinaša veliko, zares veliko dobrega. Nastavili smo ogledalo tema dvema desetletjema, ki ju je Slovenija kot polnopravna članica preživela pod okriljem Evropske unije.

Petindvajsetega aprila 2024 boste z Delom prejeli posebno prilogo ob 20-letnici članstva v EU.

Uroš Esih se je posvetil procesu priključevanja EU. Ugotavlja, da so politične ambicije Slovencev, da se pridružijo evropski zvezi, dozorele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se še vzpostavljali temelji za suvereno nacionalno državo.

Jerneja Jug Jerše, ki vodi predstavništvo Evropske komisije pri nas, poudarja, da smo Slovenci lahko zadovoljni, da smo vsi večinoma predani Evropi. Vidimo, da bi mala Slovenija v veliki Evropi težko preživela sama. Vse vlade v zadnjih dvajsetih letih so bile predane EU in zelo dobro sodelujejo z evropsko komisijo, pravi Jug Jerše.

Priloga Slovenija 20 let v EU bo Delu priložena 25. aprila.

Po končanih pristopnih pogajanjih, vstopu v skupini velikega poka in izpolnitvi drugih ciljev (kot sta schengen in prevzem evra) je Slovenija v prvi polovici leta 2008 kot prva od novih držav članic prevzela vodenje sveta EU, Peter Žerjavič analizira glavne prelomnice v obdobju članstva v Uniji.

Vidni akterji, ki so ali še sodelujejo pri slovenskih aktivnostih v povezavi, od evropskega komisarja Janeza Lenarčiča in nekdanjega premiera Antona Ropa pa do Erwana Fouéréja, prvega predstavnika evropske komisije v Sloveniji, ter ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška, podrobno razlagajo vse pomembne vidike Slovenije v evropski družini.

Osvetlili smo tudi gospodarski razvoj naše države, primer dobre prakse podjetništva, črpanje kohezijskih sredstev, preobrazbo Velenja in Trbovelj s pomočjo EU, problematiko demografije, položaj sodstva, za češnjo na evropski torti pa ponujamo nadvse zanimive zgodbe iz življenja naših kolegov v Rimu, Parizu in na Dunaju.

Uživajte v prijetnem branju!