Slovenija bi morala solidarnostno sprejeti 126 migrantov na leto

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je evropski pakt o migracijah in azilu, o katerem sta v sredo politični dogovor dosegla Svet EU in Evropski parlament, pozdravil in ga označil za pomemben korak pri oblikovanju učinkovitejše migracijske in azilne politike v EU.

»S tem pošiljamo signal, da se je EU sposobna dogovoriti na tako pomembnem področju kot so migracije,« je dejal Poklukar, ki je izpostavil, da novi pakt naslavlja tako varnostno kot solidarnostno komponento med državami članicami.

Bistvo novega dogovora je po njegovo, da bodo države članice EU same določale, kdo prihaja v EU. Predviden je mejni azilni postopek, ki bo obvezen za vse države na zunanji schengenski meji. »Že tukaj bomo precej bolj selekcionirali osebe in vedeli, kako in kaj naprej. Na ta račun bodo razbremenjeni azilni sistemi v držav v notranjosti schengenskega prostora«. Osebke, ki pa niso upravičene do azila, pa bo mogoče poslej bolj učinkovito vrniti v države tranzita ali izvora.

Evropski pakt o migracijah predvideva solidarnostno razselitev 30 tisoč migrantov na nivoju EU po državah članicah. »Delež relokacije za Slovenijo znaša 126 oseb. To število ne pomeni prekomerne obremenitve azilnega sistema Slovenije. Številka je za Slovenijo popolnoma sprejemljiva,« je povedal Poklukar. Za vsako premeščeno osebo država prejme 10 tisoč evrov na letni ravni iz evropskih skladov. Če se država ne odloči za premestitev, pa mora prispevati v evropski proračun 22 tisoč evrov za vsakega migranta na letni ravni.

Notranji minister je ob tem povedal, da je v Slovenijo v letošnjem letu na nezakoniti način vstopilo nekaj več kot 55 tisoč oseb. Vseeno Poklukar za razliko od opozicije ocenjuje, da je bila slovenska policija pri upravljanju migracij učinkovita. Veseli ga, da si Bosna in Hercegovina želi delovanja agencije Frontex na svojem ozemlju. Slovenija si namreč že nekaj let prizadeva za tesnejše sodelovanje držav na zahodnobalkanski poti, kar bi lahko prispevalo k zmanjševanju prihodov migrantov v EU.

Notranji minister je še izpostavil, da je Slovenija uspešna na področju preprečevanja tihotapljenja migrantov. Samo v letošnjem letu je policija prijela več kot 400 tihotapcev, od tega pa jih je več kot 90 odstotkov v priporu. »Trenutno se soočamo z izrazitim tihotapljenjem na zahodnobalkanski migrantski poti. Ne želimo si, da bodo tihotapci tisti, ki bi narekovali migrantsko politiko«.