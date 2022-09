Slovenija bi z butično konopljo segla na vrh sveta

Američan Alex Rogers, direktor ICBC in protagonist pri legalizaciji kanabisa v več državah ZDA ter drugod, je očaran nad Slovenijo, znanjem in posebnostmi, tako okoljskimi kot gospodarskimi in socialnimi, ki jo delajo butično. Popolna legalizacija konoplje pa bi lahko bila po njegovem največja gospodarska priložnost za Slovenijo; za začetek so izpolnjeni vsi pogoji, saj je »Slovenija najbolj konoplji prijazna država na svetu«.

V Ljubljani lahko zavohaš konopljo na vsakem vogalu, prodajajo jo tudi v kioskih in na bencinskih servisih. Poraba izdelkov s CBD je tudi zelo razširjena, iz česar Rogers sklepa, da so ljudje pri nas pripravljeni na legalizacijo. Iz zgodovine pa se da ugotoviti, da mora včasih za kakšen premik v Slovenijo priti kdo od zunaj, nam povedati, da smo res dobri in kaj lahko naredimo.