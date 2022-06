Slovenija bo danes dobila 15. vlado

Potem ko je vseh sedemnajst kandidatov za ministre prestalo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, bodo poslanci danes potrjevali celotno ministrsko listo. Robert Golob, mandatar, ima najprej na voljo pol ure za obrazložitev, nato pa je napovedana še sedemurna razprava. Vlado bo najverjetneje podprlo najmanj 53 koalicijskih glasov.

V večernih urah bo 15. slovenska vlada predvidoma že opravila prvo sejo. Pričakovati je, da bodo na dnevnem redu menjave na vrhu Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova), vojaške obveščevalno-varnostne službe in Policije, kjer bo predvidoma Antona Olaja zamenjal Boštjan Lindav. Vladni urad za komuniciranje (Ukom) pa bo prevzel direktor slovenskega British Councila Dragan Barbutovski. O točnem dnevnem redu koalicijski partnerji še molčijo, a tako predsednik vlade kot večina ministrov oziroma ministric naj bi že danes dobila pomoč pri vodenju svojih resorjev.

S kom se bo obdal Robert Golob Njegov kabinet bo vodila Petra Škofic, ki je doslej skrbela za odnose z mediji. Imel pa bo tudi šest državnih sekretarjev. Maša Kociper, nekdanja vodja poslanske skupine SAB, bo skrbela za koordinacijo med vlado in državnim zborom, za strateško kominiciranje bo skrbela nekdanja poslanka in novinarka POP TV Melita Župevc. Moški del kabineta bodo sestavljali nekdanji obrambni minister Anton Grizold, ki bo državni sekretar za obrambne in vojaške zadeve, za nacionalno in mednarodno varnost bo zadolžen Andrej Benedejčič, nekdanji veleposlanih v Rusiji, nato pa stalni predstavnik Slovenije pri Natu v Bruslju ter vodja misije pri Ovseju na Dunaju. Nekdanji veleposlanik v Italiji in na Hrvaškem Vojko Volk bo kot državni sekretar zadolžen za področje zunanje politike, Igor Mally pa bo pristojen za zadeve EU.

Poleg že znanih državnih sekretarjev, ki so jih posamezni kandidati za ministre že razkrivali na zaslišanjih v minulih dneh, je zdaj znano še, da bo to funkcijo na gospodarskem ministrstvu poleg nekdanjega predsednika SD Dejana Židana zasedel še strateški komunikator SD Matevž Frangež. Na ministrstvu za pravosodje bosta državna sekretarja nekdanji evropski poslanec Igor Šoltes ter diplomat in pravnik Sebastjan Zbičajnik. Nekdanja obrambna in pravosodna ministrica Andreja Katič pa se bo v vlado vrnila, ko se bodo uveljavile spremembe zakona o vladi, kot državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Vlada bo sprejemanje kadrovskih potez nadaljevala predvidoma v petek, ko se bo sestala na še eni seji.