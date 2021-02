Slovenija glede na aktualne podatke vstopila v oranžno fazo

INFOFRAFIKA: Delo

Glede na zadnje podatke o številu novih okužb s koronavirusom in hospitaliziranih bolnikih je Slovenija že dosegla oranžno fazo. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov s koronavirusom znaša 842 (meja med fazama je pri tisoč), v bolnišnici pa se je v ponedeljek zdravilo 945 bolnikov (meja med fazama je prav tako pri tisoč). Tako sta po podatkih za ponedeljek na nacionalni ravni izpolnjena pogoja za prehod iz rdeče v oranžno fazo ukrepov, v kateri je po načrtu vlade predvideno dodatno sproščanje ukrepov, o čemer pa mora vlada še odločiti.Oranžna faza med drugim po načrt sproščanja ukrepov ob pojemanju pandemije covida-19 prinaša odprtje šol za preostale razrede osnovnih šol in zaključne letnike srednjih šol po modelu C, opravljanje izpitov in izvajanje seminarjev do deset ljudi na fakultetah, dovoljeno bi bilo zbiranje do deset oseb ob upoštevanju navodil NIJZ ter odprava prepovedi občinskih meja.V ponedeljek so opravili 1493 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivni so bili 204 oziroma 13,7 odstotka. Ob 9760 hitrih testih pa so potrdili 153 okužb, torej je bilo pozitivnih 1,6 odstotka teh testov. Skupaj so tako potrdili 357 novih okužb.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb s koronavirusom, ki je po podatkih za nedeljo znašalo 1011, se je po podatkih za ponedeljek spustilo krepko pod tisoč. Na Prešernov dan je bilo v primerjavi s ponedeljkom prejšnji teden potrjenih skoraj 1200 primerov okužb manj, testov pa je bilo zaradi odpiranja nekaterih storitvenih dejavnosti in vzgojnoizobraževalnih ustanov precej več kot sicer med nedelovnimi dnevi.