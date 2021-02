V šole odhajajo vsi učenci prvih treh razredov, znova so odprti vsi vrtci.

Vrata odpirajo dodatne trgovine in dejavnosti.

Pandemija koronavirusa v ZDA kaže znake umirjanja. KLJUČNI POUDARKI:

Proti koronavirusu se je doslej s po eno dozo cepiva Pfizerja ali Moderne cepilo že deset odstotkov prebivalstva ZDA, z dvema dozama pa trije odstotki. FOTO: Mike Segar/Reuters

V skladu s četrtkovo odločitvijo vlade danes v šole odhajajo vsi učenci prvega triletja osnovnih šol, prav tako znova odpirajo vse vrtce, tisti, ki so že bili odprti, pa začenjajo delovati v polnem obsegu. Na agenciji za varnost prometa in policiji opozarjajo na previdnost v prometu, saj bo na cestah znova več prometa in otrok.Po obsežnem testiranju zaposlenih, ki je potekalo celoten podaljšan konec tedna, bodo danes stranke predvidoma sprejeli dodatne trgovine in izvajalci storitev. Čeprav bi več trgovin lahko vrata odprlo že v soboto, jih je namreč po oceni Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) to storilo le od deset do 15 odstotkov. Vlada je glede na izboljševanje epidemiološke slike v državi v petek sklenila, da lahko vrata odprejo dodatne trgovine in storitvene dejavnosti, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ne glede na vrsto blaga ter tudi vse servisne delavnice do te velikosti. Odprtje je bilo dovoljeno že v soboto, a le pod pogojem, da trgovci predložijo negativne teste svojih zaposlenih.Večina trgovin je v soboto še ostala zaprtih, vrata pa bodo po pričakovanjih predsednice TZSodprle danes. V soboto, nedeljo in praznični ponedeljek je namreč potekalo testiranje zaposlenih. Tega lahko trgovci za svoje zaposlene organizirajo v javnih zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih ali določenih zasebnikih. Predstavniki gospodarstva so sicer v četrtek na srečanju na Brdu pri Kranju od predsednika vladein gospodarskega ministradobili zagotovilo, da bo stroške testiranj zaposlenih pokrila država. Množično testiranje se bo predvidoma nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Za tiste trgovine in dejavnosti, ki so lahko obratovale doslej, denimo prodajalne z živili in tržnice, bo namreč testiranje zaposlenih potrebno od 12. februarja dalje.V ZDA so prejšnji teden dosegli 25-odstotni padec novih primerov okužb s koronavirusom v primerjavi s tednom prej, upada tudi število smrtnih primerov in hospitalizacij. Veselje ob dobri statistiki sicer kazi zaskrbljenost pred novimi mutacijami koronavirusa. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je v ZDA do ponedeljka okužilo skoraj 27,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 465.000. Največ mrtvih je v zvezni državi New York – okrog 45.000, sledi Kalifornija s 44.000 mrtvimi pred Teksasom s skoraj 40.000 mrtvimi. Prejšnji teden so v ZDA našteli 825.000 novih okužb s koronavirusom, kar je 25 odstotkov manj kot teden prej in na ravni novembra lani. Na dan se zdaj okuži povprečno po 117.000 ljudi, kar je najmanj od novembra. Januarja je bilo povprečno po 250.000 novih okužb na dan. Hospitalizacije so se prejšnji teden zmanjšale na nekaj več kot 88.000, do ponedeljka pa na okrog 81.000, kar je najmanj od oktobra. Januarja je bilo hospitaliziranih 130.000 ljudi. Število novih okužb je v tednu dni najbolj upadlo v Kaliforniji, in sicer za kar 48 odstotkov, več novih primerov pa so imeli le v Oregonu, Arkansasu, Vermontu in Portoriku. Število smrtnih primerov je v zadnjem tednu v primerjavi s tednom prej upadlo za 2,5 odstotka na nekaj več kot 22.000. Stopnja pozitivnih testov pa je v istem času nazadovala z 8,5 na 7,3 odstotka. Še vedno sicer umira po več kot 3000 ljudi na dan.Zdravstvene strokovnjake pa skrbijo nove mutacije virusa, med katerimi po ZDA že krožijo tri. Med njimi britanska ali B.1.1.7, ki je med 30 do 40 odstotki bolj nalezljiva od izvirnega virusa. Zdravstveni strokovnjaki pristojne opozarjajo, naj ne zrahljajo varnostnih ukrepov, ker se statistika popravlja, ker pandemija še ni pod nadzorom. Vendar pa je napredek skupaj s propadanjem restavracij ganil tudi newyorškega guvernerja, ki je napovedal, da se bodo od 12. februarja znova odprle restavracije tudi v notranjih prostorih, ampak z do 25-odstotno kapaciteto. Skrbi tudi obnašanje Američanov v nedeljo med spremljanjem finala nogometne lige NFL Super Bowl. Bile so številne zabave brez socialne distance in nošenja mask , predvsem v Tampi na Floridi, kjer je bil finale.