Slovenija ima najboljše novo nakupovalno središče na svetu

Najsodobnejšemu slovenskemu nakupovalnemu središču je zares uspelo nekaj velikega in izjemnega. Nekaj, kar odmeva po vsem svetu. »Izredno vesel sem, da je ALEJA prejela tako ugledno nagrado v konkurenci s tekmeci z vsega sveta. Premagali smo finaliste iz Srbije, Italije in Kitajske. To dokazuje, da se lahko tudi na področju mednarodnih nakupovalnih središč postavimo ob bok najboljšim na svetu. ALEJA je s tem ne samo spomenik Ljubljani, ampak tudi simbol najsodobnejših nakupovalnih središč na svetu,« je ponosno poudaril Toni Pugelj, direktor ALEJE in direktor SES Slovenija.

Toni Pugelj, direktor ALEJE in direktor SES Slovenija. FOTO: Črt Piksi

Edinstvena in sodobna arhitektura

Nagrado so pred kratkim razglasili v Londonu. Žirija je ob podelitvi poudarila velik prispevek nakupovalnih središč v smislu usmerjenosti do strank, predstavitve blagovnih znamk, blaga in trendov ter – še posebej pomembno v času pandemije – čistoče in higiene. Pri podelitvi te nagrade je bila posebna pozornost namenjena visoki ravni storitev, raznolikemu asortimanu, izjemnemu dizajnu in ustvarjanju privlačne izkušnje za obiskovalce, tako v samem središču kot tudi s prisotnostjo na spletu.

ALEJA je žirijo med drugim prepričala s svojo edinstveno, brezčasno sodobno arhitekturo, jasnim, modernim konceptom ter izjemno paleto nakupovalnih in prostočasnih dejavnosti, ki presegajo dosedanja središča. Žival z grba Ljubljane – zmaj – je arhitekte navdihnila pri snovanju impozantnega videza fasade. Prav tako pa so v notranjosti ALEJE upodobljeni številni drugi simboli Ljubljane, npr. Prešernov trg, Tromostovje in obrežje Ljubljanice.

Za nakupovalno središče je značilna večnamenskost: z 80 trgovinami, prvovrstnimi restavracijami in 6.200 kvadratnih metrov športnorekreativnih površin na ozelenjeni strehi oz. ALEJI SKY. Pred stavbo je kolesarski poligon. ALEJA je s tem postala središče ljubljanske Šiške in postavila nove standarde za prodajne nepremičnine, tako v slovenski prestolnici kot tudi na mednarodnem področju. To uspešno kombinacijo maloprodaje in prostega časa je žirija še posebej poudarila.

FOTO: Jošt Gantar

Izjemno zaželene nagrade

Nagrade Global RLI Awards podjetja Retail & Leisure International se že 16 let poklanjajo najboljšim vizionarjem na področju trgovine na drobno in prostega časa in so v branži izjemno zaželene. Tudi letos so bile najboljše svetovne destinacije za nakupovanje in prosti čas izbrane v 13 kategorijah. Za omenjene nagrade se potegujejo podjetja, ki premikajo meje, ki se ne bojijo izzivov, s katerimi se srečujejo, in ki se ne zadovoljijo s čim drugim kot le z najboljšim.

RLI je glasnik vsebin iz sektorja maloprodaje in prostega časa na svetovni ravni, ki zajema kakovostno pripravljene analize o najrazličnejših temah, informativne, poglobljene članke in predstavitve vodilnih podjetij iz tega sektorja. Prav tako je izbran globalni medijski partner za vse pomembnejše dogodke v industriji.

Naročnik oglasne vsebine je ALEJA, nakupovalno središče