Slovenija ima nov otok v morju

Slovenija je v morju pred Koprom dobila prvi umetni otok, na katerega je treba plavati. To se je zgodilo 194 let po tem, ko so nekdanji otok z mestom Avstrijci z nasipavanjem dokončno priključili k obali. Gre za majhen otoček, premera nekaj manj kot 10 metrov in približno 8 metrov od obale. Gre za valobran pred zalivčkom bodoče prodnate plažice. Vse skupaj pa se ureja po dovoljenju za ureditev urbanega obmorskega parka med izlivom Badaševice in Žusterno.Po prvotnih načetih je občina Koper načrtovala ureditev urbanega obmorskega parka še pred poletjem, zdaj je jasno, da se to še ne bo zgodilo. Z občinske uprave so sporočili, da bo večji del ureditve parka, vključno s skalometom in dostopi do morja dokončan do poletja. Končno zunanjo ureditev pa bodo zamaknili v jesenske mesece na podlagi ugotovitev geomehanskega poročila.Novi park (ki ga bodo ljudje uporabili tudi kot kopališče) so pridobili z nasutjem morja na skupni površini približno 2,2 hektarja. Projekt zanj so izdelali ajdovski arhitekti iz biroja ACMA. Ureditev parka pa so ob začetku del ocenili na 1,1 milijona evrov. Z nasutji so začeli že lani, vendar so nedavno ugotovili, da se nasipi še vedno počasi posedajo, zato so inženirji predlagali še vsaj štiri mesece časa za utrjevanje nasutja, ko bi lahko dokončali urejanje novega parka.V koprski občinski upravi so ocenili, da je pandemija že tako dovolj prizadela turistično in gostinsko dejavnost v mestu, zato bodo skušali še pred poletjem dokončati čim več del, le zaključna dela bodo prestavili na jesen. Do poletja bodo v celoti uredili skalomet, postavili bodo betonske plošče in na dveh mestih na obalo s posebno tehniko nasuli prod. Ravno zdaj nastaja nova prodnata plaža z novim otočkom v bližini. Prestavili bodo kolesarsko stezo in vzpostavili novo pešpot skozi park. Uredili bodo večje parkirišče, začasne sanitarije in prostor za začasni gostinski objekt. V jesenskih mesecih pa bodo urejanje zaključili s posaditvijo novih dreves, s parkovnimi potmi, urbano opremo in namestitvijo tribun ob morju.Poleti, v času začasne prekinitve del, bodo Koprčani in turisti najbrž z velikim pričakovanjem preizkusili pridobitev, ki pa ji (uradno) nikakor ne želijo reči plaža, pač pa parkovno urejen del obale, ki bo polepšal doslej precej zanemarjen in degradiran prostor med Žusterno in Koprom.