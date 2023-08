Slovenija lahko za obnovo počrpa dobrih šest milijard evrov

Šefica evropske komisije je v sprva čustveno obarvanem govoru naprej izrazila občudovanje celotni Sloveniji zaradi solidarnostnega odziva na katastrofalno vodno ujmo. »Celotna država se je mobilizirala. Vse nas je ganila podoba gasilcev, ki so reševali otroke iz vrtca. To so podobe, ki bodo ostale v evropskih srcih.«

Ursula von der Leyen se je zahvalila prostovoljcem. Kot vzorčno je izpostavila sodelovanje med odlično organiziranim sistemom civilne zaščite, vlado in lokalnimi oblastmi. Prav tako je izpostavila duh nacionalne enotnosti, ki trenutno preveva slovensko politiko.

»Hiter odziv nas ne preseneča v EU, ker smo že videli vašo solidarnost v poplavah v Italiji, pa v potresih na Hrvaškem. Prispevate tudi v humanitarnih akcijah v Ukrajini. Na to nismo pozabili, zdaj pa je celotna Evropa z vami,« je povedala Ursula von der Leyen in s tem prešla na mehanizme in pomoč, ki jo Evropska unija lahko ponudi Sloveniji.

Obljubila je, da bo EU stala za Slovenijo v prihodnjih tednih in mesecih, ko se bo začela obnova. Aktiviran je bil mehanizem za civilno zaščito, osem držav pa se je odzvalo v dveh dneh.

Preden je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen čustveno nagovorila poslance, je obiskala Črno na Koroškem. FOTO: Anže Malovrh/STA

V naslednji fazi bo Slovenija prejela pomoč iz solidarnostnega sklada, kjer bo na voljo do 400 milijonov evrov. Letos lahko EU izplača do sto milijonov evrov, v naslednjem letu pa še do 300 milijonov evrov.

Slovenija prav tako lahko zaprosi za 2,7 milijarde evrov iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost Next Generation EU. Tukaj pa je treba pohiteti s prošnjo do konca avgusta. Predsednica komisije in slovenski premier Robert Golob sta že ustanovila skupno delovno komisijo na tem področju. Tretji, največji vir pa je reprogramiranje obstoječih kohezijskih sredstev v višini 3,3 milijarde evrov, ki so že bila dodeljena Sloveniji.

»Naj živi Slovenija in naj živi EU,« je govor vzneseno zaključila šefica komisije ob aplavzu vseh prisotnih poslancev državnega zbora.