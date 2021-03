Slovenija pod drobnogledom

Vladni poskusi utišanja svobodnih medijev na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji je uradni naslov razprave, ki bo prihodnjo sredo popoldne potekala na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta.



Najprej je bila sicer predvidena le razprava o madžarskih in poljskih razmerah (obe državi sta že tako v postopku po 7. členu glede kršitev temeljnih načel EU), a jo je vodstvo parlamenta po zadnjih dogodkih razširilo še na Slovenijo. Pobudnici vključitve Slovenije sta bili skupini socialistov (S&D) in liberalcev (Renew). V največji skupini, desnosredinski EPP, so temu nasprotovali. V razpravi bosta s svojo oceno sodelovala še evropska komisija in svet EU. Sprejemanje sklepov ali resolucije po razpravi ni predvideno.



Evropska poslanka iz Nizozemske Sophie in 't Veld (Renew/D66), ki v evropskem parlamentu vodi skupino za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, je na današnjo videorazpravo o razmerah v Sloveniji v zvezi z vladavino prava povabila tudi premiera Janeza Janšo in ministra za kulturo Vaska Simonitija. Oba sta nastop v takšni obliki zavrnila, je pa premier Janša sinoči v pismu Nizozemki predlagal fizični nastop pred njeno skupino po bruseljskem vrhu EU 26. marca.



V razpravi bodo nastopili predstavnik evropske komisije in slovenski medijski strokovnjaki. V zadnjih dneh je bilo v evropskem tisku sicer objavljenih veliko prispevkov, ki so v negativnem tonu in s kritikami poročali o delovanju premiera Janeza Janše na medijskem področju.

