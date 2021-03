Slovenija potrebuje trden in stabilen center

V nadaljevanju preberite:

Kot liberalec, bivši evropski komisar za kmetijstvo in nekdanji predsednik romunske vlade, predsednik politične skupine v evropskem parlamentu Dacian Cioloș dobro pozna tudi razmere v slovenskem liberalnem bloku. »Bolje poznam sicer razmere v LMŠ, ki je del Renew Europe, nekoliko manj pa razmere v SMC in SAB, ki sta članici politične družine ALDE,« priznava Cioloș, ki si za naslednje volitve, tako domače kot evropske, želi več sodelovanja slovenskih liberalnih in sredinskih strank, kot ga je bilo doslej. »Te stranke se morajo oblikovati kot alternativa v slovenski politiki, kar jim kot bloku do zdaj ni uspelo,« je prepričan Cioloș.