Slovenija pozabila države, ki so jo izvolile

Čeprav bo Slovenija predsedovala varnostnemu svetu OZN tudi konec naslednjega leta, ob koncu dvoletnega nestalnega članstva v gremiju, ki skrbi za mednarodni mir, pa je vrhunec prvo enomesečno predsedovanje, ki se dejansko začenja jutri z delovnim zajtrkom. Kritiki snovalcem predsedovanja očitajo, da so pozabila na zaveze in obljube državam, ki so Slovenijo lani v generalni skupščini OZN drugič izvolile v varnostni svet.

»Ambicije slovenske vlade so bolj akademske narave, manjša pa stvarna priložnost, da Slovenija s temi temami poseže v bistvo delovanja varnostnega sveta,« ocenjuje naš sogovornik in dodaja, da v tem trenutku glavni akterji ne potrebujejo varnostnega sveta, poleg tega so ga dali na stranski tir – morda za kakšne boljše čase.

Poleg tega pa Sloveniji ni uspelo prisluhniti večinskemu mnenju v OZN. Po tem ko je bila Slovenija s 153 glasovi izvoljena v varnostni svet, predvsem s pomočjo šibkejših držav v mednarodni skupnosti, je obljubljala, da bo njihov glasnik v varnostnem svetu. Program predsedovanja kaže na to, da je Slovenija na te države pozabila.