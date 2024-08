Poziv Sloveniji, nestalni članici Varnostnega sveta OZN

Vse bolj očitno postaja, da se slovenska politika – tako kot večina evropske in svetovne politične elite – boji ukrepati zoper Izrael, čeprav je njegovo izvajanje genocidnih dejanj nad palestinskim ljudstvom vse bolj grozovito in brutalno. Ubijanje, pohabljanje, uničevanje, mučenje, načrtno izpostavljanje prebivalk in prebivalcev Gaze lakoti in nalezljivim boleznim se dogajajo pred očmi svetovne javnosti. Ki strmi in negoduje, deloma tudi protestira in zahteva konec genocida in apartheida, medtem ko politični voditelji izraelske morilce opozarjajo, naj vendar ubijajo malo bolj humano. Izraelska država pa se, kar je do konca sprevrženo in absurdno, še v svojih najbolj nasilnih dejanjih sklicuje na pravico do obrambe in na postulate demokracije.

Do kdaj še bomo dovoljevali zločine v imenu demokracije?! OZN je bila ustanovljena za zaščito in varovanje človekovih pravic, a se je z ustanovitvijo Izraela na ozemlju Palestine ujela v lastno past. Kljub temu se danes kaže kot edina rešitev za končanje šestinsedemdeset let trajajočega apartheida in kršenja temeljnih pravic palestinskega ljudstva. Visoki predstavniki OZN s predsednikom Guterresem na čelu so edini odločni kritiki Izraela. Edini, ki si upajo spregovoriti! Čeprav sporočajo samo resnico. OZN predstavlja svet in s tem tudi mnenje srednjih in manjših držav, večine torej, ki se mnogo bolj zavedajo, kako pomembna je rešitev palestinskega vprašanja. Velesile – ZDA, Nemčija, Kanada, Francija, Velika Britanija – ki brez sramu prodajajo orožje Izraelu, le asistirajo zločinom.

Ljudje, ki vedo za zločin in so mu priča, ne da bi ga skušali preprečiti, veljajo za sokrive. Po analogiji bi za voditelje držav moralo veljati enako. V moralnem smislu to že velja. Zato vas v imenu človečnosti in odgovornosti, ki ste jo s svojimi političnimi funkcijami sprejeli, pozivamo, da začnete odločneje delovati in se prenehate igrati »visoko« diplomacijo in prazno politiko. Časa namreč zmanjkuje!

Zahtevamo, da brez leporečenja obsodite Izrael in ga poimenujete s pravim imenom – kot državo, ki nad palestinskim ljudstvom izvaja okupacijo, apartheid in genocid. Zahtevamo, da obsodite države, ki Izraelu dostavljajo orožje in so soodgovorne za 40.000 ubitih, 90.000 ranjenih (več kot polovica je žensk in otrok) in za dva milijona razseljenih Palestink in Palestincev samo v Gazi. Od Slovenije kot nestalne članice VS OZN pričakujemo, da zaradi takojšnje in trajne ustavitve vseh vojaških akcij v Gazi in na Zahodnem bregu v Varnostnem svetu in Generalni skupščini OZN vloži zahtevo za embargo na trgovino z orožjem z Izraelom ter zahtevo za zamrznitev članstva Izraela v OZN, dokler se ne končajo vse izraelske vojaške dejavnosti na nezakonito okupiranih palestinskih ozemljih in dokler se ne konča okupacija sama.

Za naše zahteve obstajajo ne le moralne in etične, ampak realne in zavezujoče pravne podlage, saj Izrael vztrajno krši mednarodno pravo ter zavezujoče odredbe, katerih spoštovanje mu je naložilo Meddržavno sodišče. O kršitvah mednarodnega prava in človekovih pravic obstajajo dokazi, ki so že bili predstavljeni in bodo v postopkih na kazenskih sodiščih kmalu znova uporabljeni. Še noben genocid ni bil tako dobro dokumentiran.

Naj omenimo le, da je Meddržavno sodišče v svoji razsodbi, svetovalnem mnenju, za katero je zaprosila Generalna skupščina ZN, 19. julija 2024 nedvoumno odločilo, da Izrael s svojo kolonialistično okupacijo palestinskih ozemelj in spremljajočimi jo politikami že več kot pol stoletja krši mednarodno pravo in temeljne človekove pravice palestinskega ljudstva. To ima posledice tudi za tretje države, saj mednarodno pravo od njih zahteva, da pri kršitvah ne sodelujejo, jih ne podpirajo ter da aktivno ukrepajo, da se kršitve mednarodnega prava, vključno z izvrševanjem apartheida, čim prej ustavijo, krivice in škoda pa popravijo. Meddržavno sodišče je v ločeni tožbi Južne Afrike proti Izraelu na podlagi konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida v svojih začasnih odredbah januarja, marca in maja letos Izraelu naložilo nujne ukrepe, da v Gazi ne bi prišlo do genocida – Izrael teh ukrepov ni spoštoval in jih ne spoštuje. Izvrševanje hudodelstev se, kot vidimo, nadaljuje, čeprav so države dolžne ukreniti vse, da zločin genocida preprečijo. Naloga vseh držav, s Slovenijo na čelu, in mednarodne skupnosti, vključno z Združenimi narodi, katerih vidna članica je v zadnjem letu Slovenija, je Izrael pripraviti do tega, da začne mednarodno pravo spoštovati!!! Saj to veste.

Jasne besede, s katerimi boste obsodili ravnanje Izraela, morajo spremljati ukrepi, šele po tem se bo zgodilo tisto, za kar ste sami že ničkolikokrat izjavili, da se mora zgoditi. Saj vse veste!