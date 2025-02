Slovenija utrjuje pot do gradnje palestinske države

V nadaljevanju preberite:

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je včeraj začela pomembno bližnjevzhodno turnejo, ki v prvi vrsti pomeni konkretizacijo slovenskega priznanja Palestine in podporo mirovnim prizadevanjem, predvsem pa rešitvi z dvema državama. Slovenija z milijonom evrov letos podpira delovanje agencije OZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki jo hoče Izrael prepovedati. Slovenski odnosi z Izraelom, ki so se po priznanju Palestine poslabšali, naj zaradi tega ne bi dodatno trpeli.

»Nedvomno ministričin obisk sodi v okvir proaktivne diplomacije, ki temelji na mehki moči. Slovenija bo predstavila svojo vizijo končanja arabsko-izraelskega spora s poudarkom na rešitvi z dvema državama, ki bi živeli v miru. Pri tem je treba poudariti, da je rešitev z dvema državama v sedanji situaciji postala skoraj nemogoča zaradi politike izraelske desničarske vlade in gradnje naselbin na Zahodnem bregu ter šibkosti palestinskih oblasti,« pomen bližnjevzhodne turneje komentira dr. Zijad Bećirović, direktor mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes.