Slovenija z alarmiranjem prek SMS zamuja dve leti

V tako imenovanem sklopu 2, ki je vključeval petletno vzdrževanje sistema po vzpostavitvi, so zaprošeni zneski po navedbah MDP v objavi rezultatov razpisa »le minimalno presegli predvidena sredstva«. Medtem ko je MDP za vzdrževanje sistema obveščanja v prvih petih letih po vzpostavitvi sistema predvidel 1,7 milijona evrov, je skupna vrednost vlog operaterjev znašala skoraj 1,89 milijona evrov. Glede na to, da v skladu z uredbo o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij vzdrževanje sistema v prvih petih letih krije država, je MDP razpis zdaj ponovil, z njim bodo, kot zagotavljajo, »zagotovili ustrezno vzdrževanje sistema za vse operaterje«. So pa avgusta kljub temu za vzdrževanje že razdelili dobrih 687 tisočakov T-2, A1 Slovenija in Telemachu. Kot so takrat posebej poudarili, »se sama časovnica vzpostavitve sistema nikakor ne bo zamaknila, ker je vzpostavitev sistema zajeta v sklopu 1, kjer predvidena sredstva v celoti zadostujejo«.