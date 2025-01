Slovenjgraška bolnišnica lani s 5,5 milijona evrov izgube

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec danes ocenila, da gredo ukrepi, ki so jih v ustanovi sprejeli v zadnjih mesecih, v pravo smer. Lanska izguba je po zadnjih ocenah znašala 5,5 milijona evrov, problem je realizacija. Direktor Vladimir Topler je dejal, da se poslovanje izboljšuje.

»Velik problem je v realizaciji, razlogi za to so različni,« je po današnjem sestanku z vodstvom bolnišnice in predstojniki v izjavi za medije dejala ministrica.

Dela se več, realizacija je višja

Ocenila je, da so se vsi v bolnišnici resno lotili težav. »Dela se več, realizacija je višja in tudi organizacija dela se je na nekaterih oddelkih spremenila. Vidimo boljšo izkoriščenost operacijskih dvoran, tako da zagotovo gredo ukrepi v pravo smer. Bo pa treba še veliko narediti,« je dejala. Sestanek je ocenila kot zelo uspešen, dejala je, da je pridobila veliko informacij.

Direktor bolnišnice Topler je v izjavi povedal, da se poslovanje bolnišnice izboljšuje ter da imajo bistveno boljšo realizacijo kot v preteklosti, še naprej pa iščejo rešitve za boljše poslovanje. Po doslej zbranih podatkih je ocenjena lanska izguba bolnišnice znašala približno 5,5 milijona evrov, je dejal.

Ministrica je izrazila zadovoljstvo tudi s pogovori s predstojniki bolnišničnih oddelkov. »Različne stvari so izpostavili, zelo vesela pa sem, da sem slišala, da so na večini oddelkov ljudje zagnani, motivirani in pripravljeni izvajati več dela glede na potrebe pacientov,« je dejala. Je pa izpostavila pomanjkanje kadra.

Ob obisku so ministrico seznanili tudi z aktualnimi in načrtovanimi naložbami. V bolnišnici poteka obnova kuhinje, ki naj bi bila končana letos, načrtovan je prizidek lekarne in gradnja prizidka za enoto za hitre preglede v okviru urgentnega centra. Tudi za naprej bolnišnica načrtuje še več drugih naložb.

Med prioritetami potreba po dveh rentgenskih aparatih

Po ministričinih besedah poteka tudi nabava opreme iz kohezijskih sredstev za celotno vzhodno kohezijsko regijo, kamor spada tudi slovenjgraška bolnišnica. »Tega se bomo lotili po sklopih. Podatke o tem, kakšne potrebe po opremi ima, pa je bolnišnica že poslala na ministrstvo skupaj s celotno dokumentacijo. Predvidevam, da bo razpis v res zelo kratkem času izveden,« je dejala.

Med prioritetami v tem naboru je slovenjgraška bolnišnica izpostavila potrebo po dveh rentgenskih aparatih, saj so s tem trenutno v regiji težave zaradi okvar in pomanjkanja.

Sicer pa je Topler glede pred kratkim vzpostavljenega delovanja enote za hitre preglede v urgentnem centru izrazil zadovoljstvo, da deluje. Želijo pa si, da bi bila enota v nadaljevanju 24-urna, zdaj deluje samo ponoči, ob praznikih in koncih tedna.

»Pripravlja se tudi nova dodatna urgentna služba za najmlajše, pediatrični urgentni center. Tukaj smo tudi blizu nekim dogovorom. Smo pa res zelo aktivno sodelovali z ministrstvom, da smo dosegli, da lahko danes rečemo, da imamo nekoliko bolj popolnjeno urgentno službo,« je še dejal Topler.