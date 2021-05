Slovenska bakla s Triglava na popotovanje po 212 občinah

FOTO: Peter Vrčkovnik

Dasiravno ta konec tedna v Julijcih vremensko ni bil najbolj prizanesljiv, je šesterica gorskih reševalcev iz društev GRS iz Zgornjesavske doline pod vodstvom nekdanjega olimpijcaosvojila Triglav in tako na dolgo pot po Sloveniji simbolno pospremila slovensko baklo, znanilko prihajajočih olimpijskih iger v Tokiu.Od jutri, ko bo v Bovcu uradni začetek poti bakle , do odprtja iger 23. julija, bo plamenica, ki simbolizira tako Triglav kot jekleno voljo naših vrhunskih športnikov (oblikoval jo je industrijski oblikovalec), v 81 dneh obiskala vseh 212 slovenskih občin.Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez računa, da jo bo nosilo več kot 5.000 mladih športnikov, sedanjih in nekdanjih olimpijcev ter paralimpijcev, županov in drugih.Aljažev stolp, eden najprepoznavnejših simbolov slovenstva, ki je še povsem pod snegom, se je bakli »pokazal« le z zastavico z letnico 1895. Takrat ga jes kolegi postavil na vrh Triglava, le leto dni kasneje pa so bile v Atenah prve olimpijske igre moderne dobe.V 125-letni zgodovini olimpizma in Aljaževega stolpa se je slovenska bakla ob pogumnem vzponu gorenjskih gorskih reševalcev – poleg Lotriča so se na vrh povzpeli šein snemalec– tako prvič pojavila na našem očaku.