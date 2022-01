Slovenska bonitetna ocena ostaja pri AA

Svojo bonitetno oceno za slovenski državni dolg je v petek potrdila tudi nemška agencija Crediterform Rating. Slovenska ocena tako ostaja pri AA-, obeti so stabilni. Nazadnje so oceno Slovenije decembra potrdile ena od treh največjih bonitetnih hiš Fitch in agenciji S&P Global ter DBRS Morningstar.

Agencija Creditreform Rating, s katero Slovenija nima sklenjene pogodbe o rednem ocenjevanju bonitete države, je med glavnimi razlogi za oceno izpostavila raznoliko gospodarstvo, ki beleži dobre rezultate in je sredi krepkega okrevanja po koronskem padcu. Na ta način si Slovenija lahko po oceni agencije s sedežem v Neussu v bližini Düsseldorfa lahko obeta nadaljnje približevanje povprečni razvitosti EU.

Med tveganji vidijo negativne učinke morebitnega novega poslabšanja epidemioloških razmer na določene storitvene sektorje, kot je turizem, ter posledice zamaškov v dobavnih verigah za slovensko predelovalno industrijo.

Srednjeročni obeti so v luči načrtovanih reform in investicij, podkrepljenih tudi s sredstvi EU, dobri, čeprav glede na pretekle izkušnje ostaja negotovost glede sposobnosti črpanja evropskega denarja in kakovosti izpeljave projektov.

Izziv za srednjeročni razvoj države ostajajo demografska vprašanja, če jih država ne bo naslovila z odločnimi koraki za bolj vzdržna pokojninski in zdravstveni sistem. Medtem ko teh v agenciji še ne prepoznavajo, napredek vidijo pri soočanju z vprašanji dolgotrajne oskrbe.

Institucionalni okvir države, ki ga krepi članstvo v EU in evrskem območju, po mnenju agencije v splošnem ostaja trden, administrativna učinkovitost pa se v zadnjih letih izboljšuje. Vendar pa se ob pogledu na letošnje volitve obeta nadaljevanje velike razdrobljenosti parlamentarne politike, kar po oceni agencije ustvarja nekaj negotovosti glede stabilnosti pri vodenju države in napredka pri reformah.

Trenutno povišani javni dolg naj bi se v nekaj letih v deležu od BDP znižal, dobro upravljanje z dolgom, bogata denarna sredstva države na računu pri Banki Slovenije in nizka cena zadolževanja pa blažijo javnofinančna tveganja, med katerimi je tudi pričakovano bodoče breme staranja prebivalstva.

Ker je Slovenija malo in odprto gospodarstvo, so zanjo še posebej pomembna tveganja v zunanjem okolju. Ta po mnenju agencije ostajajo obvladljiva, saj je plačilnobilančen položaj države ugoden.

Nazadnje so sicer oceno Slovenije decembra potrdile agencije Fitch, S&P Global in DBR Morningstar. Fitch je oceno potrdil pri A, S&P Global pri AA-, DBRS Morningstar pa prav tako pri A. Obeti pri vseh so stabilni.