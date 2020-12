Na STA že 12. dan ostajajo brez plačila za delo

Vlada še ni sprejela sklepa o prenehanju financiranja STA. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Predstavniki vodstva, zaposlenih in sodelavcev STA opozarjajo, da mineva že 12. dan, ko ostajajo brez plačila za delo, ki so ga v okviru javne službe opravili v oktobru. Ukom in vlado so ob tem ponovno pozvali, naj spoštujeta zakon o STA in naj v skladu s podpisano pogodbo za letošnje leto Ukom poravna svoje obveznosti do STA. »Pogojevanje izplačila z zahtevo po podatkih, za katere, kot se je izkazalo tudi po pojasnilih samega Ukoma poslanki SMC, Ukom nima pooblastila, pač pa je do njih upravičena le vlada, je nedostojno,« so zapisali v skupnem sporočilu vodstva STA, uredniškega kolegija, sveta delavcev, zastopstva in sindikata novinarjev STA.Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) po njihovi oceni z neplačilom nase prevzema odgovornost za nezakonito odtegovanje sredstev agenciji in za usodo okoli 100 zaposlenih, ki jim pred prazniki grozi, da ostanejo brez plačila. »In to v letu, ko zaposleni opravljamo izjemno delo pri obveščanju javnosti o epidemiji, ko smo naredili bistveno več vsebin kot lani in to v izjemno zahtevnih okoliščinah, ko smo bili tudi sami dnevno izpostavljeni nevarnosti okužbe,« so poudarili.Brez sredstev za javno službo, kot navajajo, lahko STA izgubi okoli 70 zaposlenih, kar bi pomenilo, da ne bi več mogla opravljati svojega poslanstva in bi bilo ogroženo delovanje tiskovne agencije. »Ali drugače: Ukom želi očitno ukiniti STA, ki bi sicer prihodnje leto skupaj s samostojno državo praznovala 30 let,« so zapisali organi agencije.Na STA so zato ponovno pozvali ministrski zbor in vse koalicijske partnerice, da ukrepajo in se postavijo za agencijo, ki dnevno poroča tudi o njihovih aktivnostih, preden bo prepozno. Pri tem so opozorili, da lahko z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev vzdržijo še nekaj časa, prav dolgo pa ne. Obenem so se zahvalili vsem, ki so tiskovni agenciji v minulih dneh izkazali podporo. Ta jim veliko pomeni, saj dokazuje, da delajo dobro. Vsem svojim naročnikom so zagotovili, da bodo, dokler bodo obstajali, delali po istih profesionalnih standardih še naprej.O sporu med Ukomom in STA je v petek med drugim razpravljal tudi odbor DZ za kulturo, pri tem pa sprejel tako koalicijske kot opozicijske predloge sklepov, povezane s financiranjem STA. Med drugim je pozval vlado, naj nemudoma izplača že zapadle obveznosti do STA, po drugi strani pa pozval STA, naj v skladu s pogodbo Ukomu kot predstavniku ustanovitelja posreduje zahtevano dokumentacijo. Vlado pozivajo še, naj ustavi pritiske na STA in se vzdrži blatenja agencije.Partnerji Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) so medtem danes izrazili resno zaskrbljenost zaradi nedavne odločitve urada vlade za komuniciranje (Ukom), da ustavi financiranje Slovenske tiskovne agencije, je na spletni strani objavil Mednarodni inštitut za tisk (IPI) s sedežem na Dunaju. Podpisani so poleg IPI še Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Evropska zveza novinarjev (EFJ), Neomejeni svobodni tisk (FPU) ter Balkanski in kavkaški observatorij Transeuropa (OBCT).Ob tem so partnerji MFRR izrazili prepričanje, da bo začasna ustavitev financiranja STA resno ogrozila njeno obveščanje državljanov med in po pandemiji covida-19 ter da gre za zadnji primer širšega prizadevanja sedanjih oblasti za spodkopavanje in stigmatizacijo javnih medijev v državi. IPI na spletni strani še navaja, da je 30. novembra direktor Ukomavladi sporočil, da ne more implementirati pogodbe s STA z obrazložitvijo, da STA ni odgovorila na večkratne pozive za posredovanje informacij, na podlagi katerih bi lahko ocenili sredstva za leto 2021.Direktor STAje v odgovor zatrdil, da ni nobene pravne podlage za zaustavitev financiranja ter Ukom obtožil, da je prekoračil svoj mandat, ko je posegal v uredniško avtonomijo. Opozoril je, da odtegnitev sredstev ogroža operativno stabilnost STA. Sedanji pogodbeni spor je tako osredinjen na to, ali ima Ukom zakonsko pravico zahtevati dokumente, informacije in podatke, ki so povezani s tržno dejavnostjo STA, kar lahko po trditvah STA zahteva le vlada sama.Vlada še ni sprejela sklepa o prenehanju financiranja STA. V luči tega razvoja MFRR poziva koalicijsko vlado premierja, naj takoj razveljavi odločitev o prekinitvi financiranja ter za nazaj izplača vsa začasno ustavljena mesečna plačila. »STA je preveč pomemben del slovenske medijske krajine, da ne bi delovala,« je zapisano na spletni strani IPI. Bistvenega pomena je sicer po mnenju partnerjev MFRR kompromisni pristop, med STA in vlado pa bi moral potekati dialog za razrešitev spora. Ob tem so tudi izrazili prepričanje, da ta spor presega postopke in sega v politiko. »Zdi se, da pripravljenost Ukoma za prekinitev financiranja odraža širšo politiko vladajoče stranke do javnih medijev v državi, ki jo poganjajo osebne zamere in jo upravičujejo z nepravičnimi obtožbami institucionalne pristranskosti,« je še objavljeno na spletni strani IPI.Ob tem dodajajo, da si hkrati z odvzemom sredstev STA vlada prizadeva tudi za spremembo zakona o STA, da bi dobila več pooblastil za izbiro nadzornikov in razrešitev direktorja. To se dogaja v širšem ozadju predlaganih zakonodajnih sprememb, ki bi finančno oslabile javno radiotelevizijo. Naše organizacije so pozorno spremljale, kako so v zadnjih mesecih javni predstavniki, vključno s samim premierjem, nadaljevali s poskusi diskreditacije in spodkopavanja zaupanja javnosti v delo STA in RTV Slovenija.»Ti neupravičeni napadi spodkopavajo mednarodni ugled Slovenije kot države z visoko stopnjo medijske svobode. Slovenska vlada se mora nehati vmešavati v delo javnih medijev in zagotoviti dolgoročno in finančno stabilnost tako STA kot RTV Slovenija,« pozivajo partnerji MFRR.Dodajajo še, da je vse bolj jasno, da si je treba prizadevati za depolitizacijo dela Ukoma, ki je bil, kot smo letos že videli, obtožen, da deluje bolj kot podaljšek vladajoče stranke kot koalicijske vlade. MFRR je še napovedal, da bo v prihodnjih tednih še naprej pozorno spremljal razmere v Sloveniji in se zavezuje, da bo v prihodnjih mesecih v Sloveniji pripravil posebno misijo za svobodo tiska. »Ne dvomimo, da bo financiranje STA visoko na dnevnem redu.«