Slovenski poslanci z deklaracijo obsodili rusko agresijo na Ukrajino

Za deklaracijo, ki so jo v parlamentarni postopek vložili poslanci vseh poslanskih skupin z izjemo SNS, je glasovalo 67 od 74 prisotnih poslancev. Proti ni glasoval nihče.

DZ z deklaracijo obsoja rusko agresijo na Ukrajino kot 'najhujšo kršitev mednarodnega prava'. Obsoja tudi rusko priznanje pokrajin Lugansk in Doneck kot neodvisnih republik. Poleg tega izraža solidarnost z ukrajinskim narodom, ki ima edini pravico odločati o svoji prihodnosti, podpira humanitarnost ter poziva k prizadevanjem za dosego miru.

Poslanci obenem podpirajo doslej sprejete mednarodne sankcije proti Rusiji in Belorusiji. Prav tako podpirajo evropsko perspektivo Ukrajine in njeno prošnjo za članstvo v Evropski uniji ter sprejetje jasnega načrta z jamstvom članstva do leta 2030 ob izpolnjevanju pogojev.

Slovensko vlado državni zbor poziva, da nadaljuje s humanitarno pomočjo Ukrajini in da podpira aktivnosti v mednarodni skupnosti za vzpostavitev pogovorov med ukrajinsko in rusko stranjo.

Poslanci so predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je tudi vložil predlog deklaracije, pooblastili, da z njo seznani predsednika republike Boruta Pahorja, premierja Janeza Janšo, predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Napad na Ukrajino obsodil tudi državni svet Državni svet je na seji izrazil solidarnost z ukrajinskim narodom in globoko sožalje glede nedolžnih žrtev te agresije. Po seji so zapisali, da se državni svet pridružuje odzivu mednarodne skupnosti s tem, da podpira suverenost, neodvisnost, ozemeljsko celovitost in nedotakljivost mednarodno priznanih meja Ukrajine ter podpira njeno evropsko perspektivo. Svet je podal tudi poziv 'k zaustavitvi agresije z ambicijo, da si vse vpletene strani prizadevajo za mirno reševanje konflikta po diplomatski poti kot edinemu sredstvu za dosego trajnega miru'.

Poslanci so pred tem v razpravi poudarjali pomen enotnosti v obsodbi Rusije, več pa jih je opozorilo na po njihovem mnenju neustrezno ravnanje slovenske vlade v krizi. Podporo deklaraciji je v imenu vlade izrazil tudi zunanji minister Anže Logar.

Poslanci so se ob začetku izredne seje, ki se je je udeležil tudi ukrajinski veleposlanik Mihajlo Brodovič, z minuto molka poklonili žrtvam ruske agresije na Ukrajino.