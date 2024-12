Slovenski škofje: Kličemo politikom, odprite se resničnosti človeka

Evangeličanski škof: Molimo, da božji mir zavlada v srcu vsakega posameznika

Evangeličanski škof Leon Novak je v poslanici ob božiču pozval k molitvi, da božji mir zavlada v srcu vsakega posameznika, da bo ljubezen delovala namesto sovraštva, pravičnost namesto nepravičnosti in mir namesto vojne. Prepričan je, da so to vrednote, ki jih svet in človeštvo trenutno najbolj potrebujeta.

Novak je opomnil, da je tema v Svetem pismu sinonim za sovraštvo, greh, nepravičnost in nasilje. »Delovanje sina človekovega postopoma razsvetljuje naše temine, vse dokler ne postanemo odsev njegove svetlobe, njegove luči, kar blagodejno vpliva na naše duhovno stanje in počutje. Božja luč Kristus je izvir veselja, znamenja ljubezni, miru in solidarnosti, ki ožarja. Odprimo vrata našega srca in naših domov za vstop božje luči oziroma njegove ljubezni,« je pozval v poslanici.

Dodal je, da srčen božični pozdrav velja vsem nezaželenim in izobčenim, vsem tujcem, oslabelim, bolnim in osamljenim, vsem družinam v ljubečih in v nemirnih odnosih.

V imenu Evangeličanske cerkve v Sloveniji je zdrav, miren ter ljubezni poln Božič zaželel tudi vsem pripadnikom binkoštne, baptistične, reformirane, rimskokatoliške in pravoslavne cerkve ter pozdravil pripadnike judovske in muslimanske skupnosti. »Gospodova ljubezen in njegov mir naj bosta vedno za nami,« je voščilo zaključil Novak.