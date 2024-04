Slovenski tožilci evropske opozorili na nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča

Posvetovalni svet evropskih tožilcev (CCPE) je podal mnenje v zvezi z neizvršitvijo ustavne odločbe o plačah sodnikov. Med drugim je opozoril, da neizvršitve odločb ustavnega sodišča predstavljajo grožnjo demokratični stabilnosti. Nujno je, so zapisali, da pristojni organi sprejmejo vse ukrepe za izvršitev odločbe ustavnega sodišča.

Začasna vodja vrhovnega državnega tožilstva Mirjam Kline je v imenu slovenskega tožilstva in Društva državnih tožilcev Slovenije januarja na Posvetovalni svet evropskih tožilcev (CCPE) naslovilo pismo, v katerem so svet opozorili na nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah.

Vlada in DZ namreč še nista uresničila odločbe ustavnega sodišča, s katero je sodišče junija lani odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti, plače tožilcev pa se določajo na enaki osnovi kot plače sodnikov.

Vse pravnomočne sodne odločbe so zavezujoče

CCPE je v mnenju, ki ga je državno tožilstvo na svojem spletnem mestu objavilo v četrtek, zapisalo, da so vse pravnomočne sodne odločbe zavezujoče in jih je treba izvršiti pravočasno. Učinkovito izvrševanje sodne odločbe je namreč temeljni element pravne države in koncepta neodvisnega sodišča.

Poleg tega je svet izpostavil, da z zavračanjem izvršitve sodbe ustavnega sodišča uradnik krši ustavo, vključno z načeli pravne države, delitve oblasti in lojalnega sodelovanja državnih organov.

Svet je v mnenju izpostavil tudi pomen poslanstva tožilcev in dostojanstvo njihove funkcije. Zapisali so, da bi morale službe tožilcev, vključno z njihovimi prejemki, odražati pomen njihovega poslanstva in dostojanstvo njihove funkcije ter biti na primerni ravni. »Ustrezno nagrajevanje tožilcev pomeni tudi priznanje pomena njihove funkcije in vloge in lahko tudi zmanjša tveganje za korupcijo,« so poudarili.

V sklepih in priporočilih so poudarili, da je nujno, da pristojni organi sprejmejo vse ukrepe za izvršitev odločbe ustavnega sodišča za odpravo ugotovljenih protiustavnosti glede nesorazmerja med plačnimi razredi sodniških funkcij v primerjavi s plačnimi razredi funkcij izvršilne in zakonodajne veje oblasti. »Hitra izvršitev odločbe ustavnega sodišča je zaradi zavezujoče narave in izvršljivosti sodnih odločb izjemnega pomena,« so poudarili.