SMC išče novo ime

Namen Počivalška naj bi bil zgraditi močno stranko, »ki bo politični partner gospodarstva in ki bo skrbela za enakomeren razvoj vseh regij, pri tem pa gradilo politiko na sodelovanju in iskanju skupnih točk, navkljub vsem razlikam, ki krasijo odprto in pluralno družbo«.

Najmanjša koalicijska stranka – njena poslanska skupina se je po vstopu v Janševo vlado prepolovila – sredi septembra odhaja na kongres, zato je njen predsednikpo naših informacijah pisal članstvu in člane zaprosil za njihov pogled na prihodnjo identiteto stranke in njeno ime. »V vodstvu stranke smo razpravljali tudi o spremembi imena. Med idejami je recimo poenostavitev, kot je Center ali Liberalci. Večjo podporo pa imajo ideje, s katerimi bi še močneje poudarili, da smo stranka, ki je politični partner gospodarstva in bi zato to izpostavili tudi v imenu,« je zapisal in navedel, da bodo na kongresu naredili nove korake k povezovanju in oblikovanju močnega liberalnega centra.Počivalšek je že v zadnjem intervjuju pred dopustom za Žurnal24 sicer povedal, da je SMC v zaključni fazi pogovorov z dvema oziroma celo s tremi neparlamentarnimi strankami. »Mi želimo stranko najprej nadgraditi in reformirati – gospodarstvo, center, liberalnost; to so izhodišča. Jeseni se bomo odločali o tem, na kakšen način bomo skupaj nastopili na volitvah s partnerji, ki delajo na združevanju ljudskega centra. Tu vidimo ključno možnost za predvolilno sodelovanje in dogovor za skupen nastop na volitvah,« je Počivalšek izjavil v omenjenem predpočitniškem intervjuju.»S SMC še ni bilo nič dogovorjeno, saj je že minister povedal, da želi najprej opraviti transformacijo stranke. To je povedal tudi v več intervjujih in mislim, da so časovni okvirji primerni,« pa jena vprašanje o sodelovanju s SMC v gibanju Povežimo Slovenijo nedavno odgovoril Počivalškov državni sekretar in predsednik Zelenih Slovenije, ki sodeluje v omenjenem gibanju.Na dolgo načrtovanem kongresu, ki se je zaradi epidemije zamaknil, naj bi sicer osvežili tudi program stranke.