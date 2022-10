Socialni demokrati v podporo Nataši Pirc Musar

Po tem, ko je takoj po prvem krogu predsedniških volitev podporo kandidatki Nataši Pirc Musar podalo Gibanje Svoboda, so včeraj na predsedstvu stranke tudi Socialni demokrati sprejeli enotno stališče, da bodo v drugem krogu podprli predsedniško kandidatko Pirc Musar.

»Prvi krog predsedniških volitev je pokazal, da je velik delež ljudi, volivk in volivcev, ki so se glasovanja udeležili, svoj glas oddalo kandidatom leve sredine. Vrednote, katerim so naši državljani in državljanke največji delež naklonjenosti izkazali že na državnozborskih volitvah, so se tudi ta čas predsedniških volitev izkazale za tiste, za katere si volivke in volivci želijo, da oblikujejo življenje v Sloveniji tudi v prihodnje,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so volivke in volivce, ki so svoj glas v prvem krogu dali dr. Milanu Brglezu, povabili, da v drugem krogu podprejo kandidatko Pirc Musar.

SD na volitve poziva vse, ki v prvem krogu niso odšli na volišča

Prav tako na volišča 13. novembra vabijo tudi tiste, ki so v prvem krogu predsedniških volitev ostali doma, da svoj glas o prihodnjem predsedniku oziroma predsednici Republike ne puščajo drugim, še manj v roke politiki, ki se je v preteklih dveh letih izkazala za izjemno problematično. »Z oddanim glasom lahko izkažejo jasno namero za demokratično, spoštljivo, odprto in človekovim pravicam zavezano Slovenijo,« so še zapisali.