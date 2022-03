Sodelovalo bo približno 40.000 zaposlenih

V vsaj 643 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah pa tudi na nekaterih fakultetah bodo zaposleni v sredo stavkali, saj vlada, po njihovem prepričanju ni niti odgovorila na njihove zahteve, kaj šele, da bi jih povabila za pogajalsko mizo. Nujno varstvo v vrtcih in, kot vse kaže, tudi v nižjih razredih osnovne šole bo večinoma zagotovljeno, pet pred poldnevom pa stavkajoči napovedujejo, da bodo s simbolno gesto obrnili hrbet podcenjujočemu odnosu, ki ga ima oblast do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

»V splošni stavki bo sodelovalo približno 40.000 zaposlenih, kar ne more miniti brez težav, zlasti za starše v vrtcih, pa tudi v osnovni šoli,« je sporočil Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ter prosil starše, naj jih poskušajo razumeti in podpreti v njihovih zahtevah po ovrednotenju dodatnih obremenitev v epidemiji in vzpostavitvi plačnih razmerij v javnem sektorju.

Vlada se je na napoved stavke odzvala z besedami, da v predvolilnem času ne bo dodatno sistemsko obremenila javnih financ v breme prihodnjega mandata, z ministrstva za izobraževanje pa so napovedali, da bo ministrica Simona Kustec, ki se doslej še ni javno izrekla glede stavkovne napovedi, zadevo komentirala jutri.

Da je odnos oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju podcenjujoč in dvoličen, po mnenju Branimirja Štruklja dokazuje tudi dejstvo, da se bodo jutri dopoldne nadaljevala pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva, ki so novembra že dosegla zvišanja plač, z njimi pa se ne pogovarjajo.