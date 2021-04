Sodišče glede dodatkov pritrdilo vladni razlagi

V nadaljevanju preberite:

Dodatek v višini 65 odstotkov osnovne plače za delo v tveganih razmerah pripada javnim uslužbencem ob razglasitvi epidemije, a le za ure, ko so dejansko izpostavljeni, in ne za ves delovni čas. Tako je delovno in socialno sodišče v Ljubljani pritrdilo vladi, da ne krši kolektivne pogodbe, in zavrnilo Sindikat vojakov Slovenije, ob sodelovanju še nekaj drugih sindikatov. Ti se lahko na odločitev še pritožijo, trenutno pa poteka še nekaj podobnih postopkov. Po podatkih fiskalnega sveta je država za krizne dodatke javnim uslužbencem doslej namenila 316 milijonov evrov.