Sodišče: Poslanci nadzornika SDH razrešili nezakonito

Slovenski državni holding (SDH), ki upravlja okoli deset milijard evrov premoženja, je zanimiv za vsakokratno vladajočo politično garnituro, nič drugače ni z aktualno.

Krog Roberta Goloba je le dobra dva tedna po prevzemu oblasti začel s prevzemanjem vzvodov oblasti v gospodarstvu, ko je vlada državnemu zboru predlagala tudi odpoklic dveh članov nadzornega sveta SDH, tudi Leona Cizlja. Po njeni presoji ni izpolnjeval zakonskih pogojev za člana nadzornega sveta.

Sodba. FOTO: Zajem zaslona

Cizelj se je odločil za tožbo, v kateri je oporekal očitkom, da za funkcijo nadzornika krovnega upravljavca državnega premoženja ni izpolnjeval pogojev. Konkretno so mu med drugim očitali, da ne izpolnjuje pogoja o najmanj desetletnih delovnih izkušnjah iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb. Golobovi so ocenili, da ima le tri leta in pol ustreznih izkušenj, druge izkušnje, ki jih je navajal Cizelj, pa da ne ustrezajo zahtevanim pogojem oziroma niso bile pridobljene v gospodarskih družbah.

Upravno sodišče je zdaj razsodilo, da je bil sklep državnega zbora iz 22. junija leta 2022 nezakonit. Pritožba zoper sodbo ni dovoljena.

Kaj pravi odvetnik Franci Matoz? Za odziv smo poklicali tako Leona Cizlja, ki se nam še ni odzval ter tudi njegovega odvetnika. »Z odločitvijo sodišča sem zadovoljen, saj se je izkazalo, da je bilo ravnanje ministrstva za finance in vlade, ki je za državni zbor pripravila predlog o razrešitvi dr. Cizlja, nezakonita! Posledica takšnega nezakonitega ravnanja je, da bova s stranko zahtevala odškodnino. Žal je odločitev sodišča prišla tako pozno, da dr. Cizlja ni moč vrniti na mesto nadzornika SDH,« je za Delo izjavil odvetnik Franci Matoz. Višino odškodninskega zahtevka bo s Cizljem še dogovoril, dodaja.

Cizelj v tožbo že pred dvema letoma

Cizelj je svojo sodno pot začel že julija 2022 na ljubljanskem okrožnem sodišču in zahteval, da ugotovi ničnost sklepa državnega zbora o njegovem odpoklicu s funkcije nadzornika SDH.

Trajalo je kar nekaj časa, da je sodišče aprila lani odločilo, da je za primer nepristojno in je tožbo zavrglo.

Cizelj je šel naprej na višje sodišče, ki je omenjeni sklep spremenilo tako, da je presodilo, da ljubljansko okrožno sodišče ni stvarno pristojno za odločanje o tej zadevi, zato se ta odstopi upravnemu sodišču. Skladno s sodno prakso in odločitvijo ustavnega sodišča je namreč presodilo, da gre pri razrešitvi nadzornika SDH za upravni akt.

Leon Cizelj. FOTO: Tomi Lombar

Sodišče je odločilo, da mora republika Slovenija, ki jo je zastopalo državno odvetništvo, povrniti tudi vse stroške postopka. Cizlja je zastopal odvetnik Franci Matoz.

V nadzornem svetu SDH bi moralo skladno s pristojnim zakonom sedeti pet članov, trenutno v njem sedijo le štirje. Od nadzorniške ekipe, ki jo je sestavljal v času vlade Janeza Janše Leon Cizelj, se je med nadzorniki obdržal le davčni strokovnjak Ivan Simič. Iskanje petega nadzornika pa, kot smo pisali, doslej ni bilo uspešno.

